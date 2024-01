Nova Honda CBR1000RR-R: Muita potência, nenhuma tração

A Honda ainda está na fase inicial de desenvolvimento da nova Fireblade para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O piloto de fábrica Xavi Vierge terminou apenas em 13º lugar no teste de Portimão e, posteriormente, colocou o dedo na ferida.

No lançamento da nova Honda CBR1000RR-R em novembro de 2023, os tempos por volta eram de importância secundária, mas os pilotos de fábrica Xavier Vierge e Iker Lecuona falaram de melhorias visíveis no novo modelo. O ambiente é mais moderado após as modestas classificações nos testes de inverno em Jerez e Portimão em janeiro de 2024: o 13º lugar, 1,3 segundos atrás de Vierge na pista portuguesa, foi o melhor resultado no papel.

Pelo menos, o jovem de 26 anos reconhece que a Honda fez pequenos progressos. "Depois do teste de Jerez, há uma semana, a equipa elaborou um plano muito bom, que implementámos em Portimão. "Assim, no primeiro dia, trabalhámos primeiro na base para conseguir mais estabilidade e depois concentrámo-nos na eletrónica. Penso que demos um pequeno passo em frente ao trabalharmos no nosso estilo de condução para conseguirmos controlar melhor o problema."

O principal problema da Fireblade é a falta de tração. "Sem tração, é difícil explorar totalmente o potencial do motor e dos pneus", explicou o catalão. "O motor tem muita potência, o nosso problema é a tração. Se só abrirmos o acelerador até meio, não conseguimos avançar. Como disse após o teste em Jerez, a sensação geral da moto não é má. O nosso ritmo não é mau de todo, mas não conseguimos tirar partido dos pneus novos. Já temos este problema há algum tempo, mas entre Jerez e Portimão conseguimos dar um pequeno passo em frente."

A nova Triple-R é, de facto, um novo desenvolvimento; o motor e o chassis não têm muito em comum com a moto anterior. "No final deste teste, posso dizer que temos uma melhor compreensão e estamos a avançar na direção certa", sublinha o piloto da Honda. "Temos agora uma grande quantidade de dados que precisamos de analisar antes de Phillip Island. Espero que possamos dar um passo semelhante ao que demos entre Jerez e Portimão."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder