Jonathan Rea (Yamaha): "Hay que dar mejor respuesta"

En los entrenamientos invernales de Jerez, parecía que Jonathan Rea ya había hecho el cambio a la Yamaha R1 tras nueve años con la Kawasaki después de sólo media jornada. El seis veces campeón del mundo marcó tiempos rápidos desde el principio y se deshizo en elogios hacia su nueva máquina.

Fue precisamente en Portimão, su circuito más exitoso después de Assen, donde el piloto de 36 años pasó apuros. Después de dos días de pruebas, Rea se alineó en 7ª posición con un tiempo de 1:39.685 minutos, a 0,5 segundos - y con Remy Gardner (4º) y su compañero de equipo Andrea Locatelli (6º), ¡dos compañeros de marca fueron más rápidos! "No hacemos pruebas por diversión", enfatizó Rea en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "La Yamaha sigue siendo una moto nueva para mí y teníamos algunas ideas que queríamos probar. Hay algunos puntos débiles -en mí y en la puesta a punto- en los que quería trabajar. Sin embargo, es difícil evaluar las diferencias y, por lo tanto, los progresos, porque las sensaciones con los diferentes reglajes son bastante similares. Probamos algunas cosas varias veces porque me sentía inseguro".

El norirlandés continuó: "Tuvimos un problema técnico por la mañana, por eso pasé mucho tiempo en boxes. Cuando los tiempos son cada vez más rápidos, también quieres mejorar, pero nos hemos ceñido a nuestro plan. No estaba del todo contento con las sensaciones en la pista, pero he hecho una simulación de carrera para evaluar el desgaste de los neumáticos y he ido cada vez más rápido, así que hay aspectos positivos. Me tranquiliza que Loka y Remy fueran rápidos. Así que tenemos mucha información y he podido ver en los datos que son mejores que yo en algunas áreas. Puedo aprender de esto lo que tengo que cambiar. De momento no creo que hayamos encontrado la puesta a punto perfecta".

En el último test en Europa antes del inicio de la temporada en Australia, Rea elogió expresamente los esfuerzos de su equipo Yamaha Pata Prometeon. "Mis chicos trabajaron sin descanso y reconstruyeron la moto varias veces para que me sintiera realmente cómodo. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo increíble", elogió el recordado campeón del mundo. "Depende de mí darles un mejor feedback para conseguir las sensaciones que quiero. Estoy seguro de que aún me queda trabajo por hacer, pero estoy contento, confiado y aliviado de que los tests hayan terminado y podamos concentrarnos en Phillip Island. Ha sido bonito pilotar por fin con los colores de 2024. Ahora también siento que he cambiado a Yamaha en la pista".

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor