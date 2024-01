Jonathan Rea (Yamaha) : "Doit donner un meilleur feedback".

Lors des tests hivernaux à Jerez, Jonathan Rea semblait avoir fait la transition en une demi-journée après neuf années passées en Kawasaki sur la Yamaha R1. Dès le début, le sextuple champion du monde a réalisé des temps rapides et n'a pas tari d'éloges sur son nouvel outil de travail.

C'est justement à Portimão, son circuit le plus performant après Assen, que le pilote de 36 ans a eu plus de mal. Après deux jours d'essais, Rea s'est classé septième avec 1:39,685 min et 0,5 sec de retard - et avec Remy Gardner (4e) et son coéquipier Andrea Locatelli (6e), deux collègues de la marque étaient plus rapides ! "Nous ne testons pas pour le plaisir", a souligné Rea dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. "La Yamaha est encore une nouvelle moto pour moi et nous avions quelques idées que nous voulions essayer. Il y a quelques points faibles - chez moi et sur le set-up - sur lesquels je voulais travailler. Mais il est difficile d'évaluer les différences et donc les progrès, car les sensations sont assez similaires avec les différents réglages. Nous avons essayé certaines choses plusieurs fois parce que je n'étais pas sûr de moi".

Le Nord-Irlandais poursuit : "Nous avons eu un problème technique le matin, ce qui m'a obligé à passer un long moment dans le box. Quand les temps sont de plus en plus rapides, on veut aussi progresser, mais nous nous sommes tenus à notre plan. Je n'étais pas entièrement satisfait du feeling sur la piste, mais j'ai fait une simulation de course pour évaluer l'usure des pneus et je suis allé de plus en plus vite - il y a donc des aspects positifs. Je suis rassuré de voir que Loka et Remy ont été rapides. Nous avons donc beaucoup d'informations et dans les données, j'ai pu voir qu'ils sont meilleurs que moi dans certains domaines. Je peux en tirer des enseignements sur ce que je dois changer. Pour l'instant, je ne pense pas que nous ayons trouvé le set-up parfait".

Lors du dernier test en Europe avant l'ouverture de la saison en Australie, Rea a expressément loué les efforts de son équipe Yamaha Pata Prometeon. "Mes gars ont travaillé sans relâche et ont modifié la moto plusieurs fois pour que je me sente vraiment à l'aise. Tout le monde a fait un effort incroyable", s'est félicité le champion du monde record. "C'est à moi de leur donner un meilleur feedback pour obtenir les sensations que je souhaite. Il y a certainement encore un peu de travail à faire, mais je suis quand même heureux, confiant et soulagé que les tests soient terminés et que nous puissions nous concentrer sur Phillip Island. C'était agréable de rouler enfin sous les couleurs de 2024. Maintenant, même sur la piste, j'ai l'impression d'être passé chez Yamaha".

Temps du test du championnat du monde Superbike de Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur