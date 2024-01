Jonathan Rea (Yamaha): "Devo dare un feedback migliore".

Nei test invernali di Jerez, dopo appena mezza giornata, sembrava che Jonathan Rea fosse già passato alla Yamaha R1 dopo nove anni in sella alla Kawasaki. Il sei volte campione del mondo ha fatto segnare tempi veloci fin dall'inizio ed è stato pieno di elogi per la sua nuova moto.

È stato proprio a Portimão, la sua pista di maggior successo dopo Assen, che il 36enne ha faticato. Dopo due giorni di test, Rea si è piazzato al 7° posto con un tempo di 1:39.685 minuti, con un ritardo di 0,5 secondi - e con Remy Gardner (4°) e il suo compagno di squadra Andrea Locatelli (6°), due colleghi di marca sono stati più veloci! "Non facciamo i test per divertimento", ha sottolineato Rea in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "La Yamaha è ancora una moto nuova per me e avevamo alcune idee che volevamo provare. Ci sono alcuni punti deboli - in me stesso e nella messa a punto - su cui volevo lavorare. Tuttavia, le differenze e quindi i progressi sono difficili da valutare perché il feeling con i diversi set-up è abbastanza simile. Abbiamo provato alcune cose più volte perché non ero sicuro".

Il nordirlandese ha continuato: "Al mattino abbiamo avuto un problema tecnico, per questo ho passato molto tempo ai box. Quando i tempi diventano sempre più veloci, anche tu vuoi migliorare, ma ci siamo attenuti al nostro piano. Non ero del tutto soddisfatto del feeling in pista, ma ho fatto una simulazione di gara per valutare l'usura degli pneumatici e sono diventato sempre più veloce, quindi ci sono aspetti positivi. Sono rassicurato dal fatto che Loka e Remy erano veloci. Abbiamo quindi molte informazioni e ho potuto vedere dai dati che sono migliori di me in alcune aree. Posso imparare da questo cosa devo cambiare. Al momento non credo che abbiamo trovato l'assetto perfetto".

Nell'ultimo test in Europa prima dell'apertura della stagione in Australia, Rea ha espressamente elogiato gli sforzi del suo team Yamaha Pata Prometeon. "I miei ragazzi hanno lavorato instancabilmente e hanno ricostruito la moto più volte per farmi sentire davvero a mio agio. Tutti si sono impegnati al massimo", ha dichiarato il campione del mondo. "Sta a me dare loro un feedback migliore per raggiungere il feeling che desidero. Sono sicuro di avere ancora del lavoro da fare, ma sono comunque felice, fiducioso e sollevato dal fatto che i test siano finiti e che possiamo concentrarci su Phillip Island. È stato bello poter finalmente correre con i colori del 2024. Ora mi sembra anche di essere passato alla Yamaha in pista".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder