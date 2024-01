Jonathan Rea (Yamaha): "Tenho de dar mais feedback"

No teste de Superbike em Portimão, Jonathan Rea foi batido até ao sétimo lugar por outros dois pilotos da Yamaha. O Irlandês do Norte analisou de perto os dados de Remy Gardner e Andrea Locatelli.

Nos testes de inverno em Jerez, parecia que Jonathan Rea já tinha feito a mudança para a Yamaha R1, depois de nove anos na Kawasaki, após apenas meio dia. O hexacampeão do mundo estabeleceu tempos rápidos desde o início e estava cheio de elogios à sua nova máquina.

Foi em Portimão, o seu circuito de maior sucesso depois de Assen, que o piloto de 36 anos teve dificuldades. Depois de dois dias de testes, Rea ficou em 7º lugar com um tempo de 1:39.685 minutos, 0,5 segundos atrás - e com Remy Gardner (4º) e o seu companheiro de equipa Andrea Locatelli (6º), dois colegas de marca foram mais rápidos! "Não testamos por diversão," sublinhou Rea numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "A Yamaha ainda é uma moto nova para mim e tínhamos algumas ideias que queríamos experimentar. Há alguns pontos fracos - em mim e na configuração - que eu queria trabalhar. No entanto, as diferenças e, por conseguinte, os progressos são difíceis de avaliar porque a sensação com as diferentes afinações é bastante semelhante. Tentámos algumas coisas várias vezes porque eu estava inseguro."

O irlandês do norte continuou: "Tivemos um problema técnico de manhã, e foi por isso que passei muito tempo nas boxes. Quando os tempos são cada vez mais rápidos, também queremos melhorar, mas mantivemo-nos fiéis ao nosso plano. Não estava totalmente satisfeito com as sensações na pista, mas fiz uma simulação de corrida para avaliar o desgaste dos pneus e fiquei cada vez mais rápido - por isso, há aspectos positivos. Estou tranquilo porque o Loka e o Remy foram rápidos. Por isso, temos muita informação e pude ver pelos dados que eles são melhores do que eu em algumas áreas. Posso aprender com isto o que tenho de mudar. De momento, acho que ainda não encontrámos a afinação perfeita".

No último teste na Europa antes da abertura da época na Austrália, Rea elogiou expressamente os esforços da sua equipa Yamaha Pata Prometeon. "Os meus homens trabalharam incansavelmente e reconstruíram a moto várias vezes para que eu me sentisse realmente confortável. Todos fizeram um esforço incrível", elogiou o campeão mundial recordista. "Cabe-me a mim dar-lhes um melhor feedback para conseguir a sensação que quero. Tenho a certeza que ainda tenho algum trabalho a fazer, mas estou feliz, confiante e aliviado por os testes terem terminado e podermos concentrar-nos em Phillip Island. Foi bom correr finalmente com as cores de 2024. Agora também parece que mudei para a Yamaha na pista."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550



8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760



10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866





13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder