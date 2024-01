Tras el test de Portimão: BMW nunca ha sido tan optimista

BMW regresó al Campeonato del Mundo de Superbike con un equipo de trabajo en 2019, pero los momentos destacados fueron pocos y distantes entre sí. Sin embargo, nadie puede acusar al fabricante bávaro de hacer demasiado poco por el éxito en el Campeonato del Mundo de Superbike. Dos equipos de trabajo comenzarán la temporada 2024, también se ha fichado al piloto Toprak Razgatlioglu y se ha creado un equipo de pruebas.

Los esfuerzos parecen estar dando sus frutos: En el test de Portimão, el lunes y martes de esta semana, el turco marcó el mejor tiempo y los otros tres pilotos de fábrica terminaron el último test europeo entre los 10 primeros; antes, en Jerez, ¡hubo incluso tres BMW entre los 6 primeros!



"Por supuesto, me da confianza para la temporada terminar primero en la lista de resultados y tener cuatro pilotos entre los 10 primeros", dice el veterano Director de Motorsport Marc Bongers. "Tuvimos algunas dificultades en diciembre, cuando estuvimos probando en malas condiciones y no tuvimos oportunidades comparativas. Llegamos a estos tests con buenas sensaciones, pero después del largo invierno no teníamos confirmación de dónde estábamos. Afortunadamente en Jerez y aquí en Portimão tuvimos unas condiciones meteorológicas buenas y estables, y por suerte todo el paddock estaba allí. Porque necesitamos saber dónde estamos. Estuvimos constantemente entre los tres primeros con el piloto más rápido, lo que nos hace muy felices."

Sin embargo, un buen ritmo en Jerez y Portimão no es garantía de un exitoso fin de semana de carreras en Phillip Island. La pintoresca pista siempre escribe su propia historia con sus requisitos especiales.



"En Australia nos espera una pista completamente diferente, con una superficie nueva y donde tendremos neumáticos más duros que los que probamos aquí. Así que será una situación nueva", dice el holandés. "Pero hay muchos aspectos positivos que podemos aprovechar. También fue importante ver que la puesta a punto que trajimos de Jerez funcionó inmediatamente en Portimão. Todavía hay cosas que mejorar, vemos aún más potencial. Pero estoy contento de ver lo bien que está montada nuestra estructura y cómo trabaja todo el equipo. Y estoy contento con los resultados. Eso me hace ser muy optimista de cara a la temporada. Será dura, de eso no hay duda. El año pasado ya vimos lo fuerte que es el pelotón, pero queremos estar a la altura de nuestros competidores. Confío en que lo conseguiremos".

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor