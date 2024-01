Après le test de Portimão : BMW n'a jamais été aussi optimiste

BMW a fait son retour dans le championnat du monde de Superbike en 2019 avec une équipe d'usine, mais les faits marquants ont été peu nombreux. Personne ne peut cependant reprocher au constructeur bavarois de ne pas faire assez pour réussir dans le championnat du monde Superbike. Pour la saison 2024, deux équipes d'usine seront présentes, le pilote Toprak Razgatlioglu a été engagé et une équipe d'essai a été mise en place.

Les efforts semblent porter leurs fruits : Lors du test de Portimão, lundi et mardi de cette semaine, le Turc a réalisé le meilleur temps et les trois autres pilotes d'usine ont terminé le dernier test européen dans le top 10 - avant cela, à Jerez, il y avait même trois BMW dans le top 6 !



"Bien sûr, le fait d'être premier sur la liste des résultats et d'être dans le top 10 avec quatre pilotes me rend confiant pour la saison", déclare Marc Bongers, directeur Motorsport de longue date. "En décembre, nous avons rencontré quelques difficultés lorsque nous avons effectué des essais dans de mauvaises conditions et que nous n'avions pas de points de comparaison. Nous sommes arrivés à ces tests avec un bon sentiment, mais nous n'avions pas de confirmation de notre position après ce long hiver. Heureusement, à Jerez et ici à Portimão, nous avons eu des conditions météorologiques bonnes et stables, et heureusement que tout le paddock était là. Car nous devons savoir où nous en sommes. Avec le pilote le plus rapide, nous étions constamment dans le top 3, ce qui nous fait très plaisir".

Un bon rythme à Jerez et Portimão ne garantit toutefois pas un week-end de course réussi à Phillip Island. La piste pittoresque écrit toujours sa propre histoire avec ses exigences particulières.



"En Australie, c'est un tout autre circuit qui nous attend avec un nouveau revêtement et où nous aurons des pneus plus durs que ceux avec lesquels nous avons fait les essais ici. Ce sera donc une situation nouvelle", sait le Néerlandais. "Mais il y a beaucoup de points positifs sur lesquels nous pouvons construire. Il était également important de voir que le set-up que nous avions apporté de Jerez a immédiatement fonctionné à Portimão. Il y a encore des choses à améliorer, nous voyons même un plus grand potentiel. Mais je suis heureux de voir à quel point notre structure est bien construite et comment toute l'équipe travaille ensemble. Et je suis heureux des résultats. Cela me permet d'envisager la saison avec beaucoup d'optimisme. Elle sera difficile, cela ne fait aucun doute. Nous avons vu l'année dernière à quel point le peloton est fort, mais nous voulons être à la hauteur de nos concurrents en tête de peloton. Je suis persuadé que nous y parviendrons".

Temps du test du championnat du monde de Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur