Dopo il test di Portimão: BMW non è mai stata così ottimista

Nel 2019 BMW è tornata nel campionato mondiale Superbike con un team ufficiale, ma i momenti salienti sono stati pochi. Tuttavia, nessuno può accusare il costruttore bavarese di aver fatto troppo poco per il successo nel campionato mondiale Superbike. Due team ufficiali inizieranno la stagione 2024, è stato ingaggiato il pilota di punta Toprak Razgatlioglu ed è stato creato un test team.

Gli sforzi sembrano dare i loro frutti: Nei test di Portimão di lunedì e martedì di questa settimana, il turco ha fatto segnare il tempo più veloce e gli altri tre piloti ufficiali hanno terminato l'ultimo test europeo nella top 10 - prima ancora, a Jerez, c'erano addirittura tre BMW nella top 6!



"Naturalmente mi dà fiducia per la stagione finire al primo posto nella classifica dei risultati e avere quattro piloti nella top 10", dice il Direttore Motorsport di lunga data Marc Bongers. "Abbiamo avuto qualche difficoltà a dicembre, quando abbiamo svolto i test in condizioni avverse e non abbiamo avuto opportunità di confronto. Siamo arrivati a questi test con un buon feeling, ma dopo il lungo inverno non abbiamo avuto conferma della nostra posizione. Fortunatamente a Jerez e qui a Portimão abbiamo avuto condizioni meteo buone e stabili, e fortunatamente tutto il paddock era presente. Perché abbiamo bisogno di sapere a che punto siamo. Siamo stati costantemente tra i primi tre con il pilota più veloce, il che ci rende molto felici".

Tuttavia, un buon ritmo a Jerez e Portimão non è una garanzia per un weekend di gara di successo a Phillip Island. Il pittoresco circuito scrive sempre la sua storia con i suoi requisiti speciali.



"In Australia ci attende una pista completamente diversa, con una nuova superficie e con pneumatici più duri rispetto a quelli che abbiamo provato qui. Sarà quindi una situazione nuova", afferma l'olandese. "Ma ci sono molti aspetti positivi su cui possiamo basarci. È stato anche importante vedere che l'assetto che abbiamo portato con noi da Jerez ha funzionato immediatamente a Portimão. Ci sono ancora cose da migliorare, vediamo ancora più potenziale. Ma sono felice di vedere come la nostra struttura sia ben impostata e come l'intera squadra stia lavorando insieme. E sono contento dei risultati. Questo mi rende molto ottimista per la stagione. Sarà dura, non c'è dubbio. L'anno scorso abbiamo visto quanto sia forte il campo, ma noi vogliamo essere alla pari con i nostri concorrenti, in prima linea. Sono fiducioso che ci riusciremo".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder