Após o teste de Portimão: a BMW nunca esteve tão otimista

Com Toprak Razgatlioglu a estabelecer o tempo mais rápido em Portimão no final dos preparativos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em solo europeu, a BMW está mais confiante do que nunca antes de uma nova temporada.

A BMW regressou ao Campeonato do Mundo de Superbike com uma equipa de trabalho em 2019, mas os destaques foram poucos e distantes entre si. No entanto, ninguém pode acusar o fabricante bávaro de fazer muito pouco para o sucesso no Campeonato Mundial de Superbike. Duas equipas de trabalho vão começar a época de 2024, o piloto de topo Toprak Razgatlioglu também foi contratado e foi criada uma equipa de testes.

Os esforços parecem estar a dar frutos: No teste de Portimão, realizado na segunda e terça-feira desta semana, o turco registou o melhor tempo e os outros três pilotos da equipa de trabalho terminaram o último teste europeu entre os 10 primeiros - antes disso, em Jerez, houve mesmo três BMW entre os 6 primeiros!



"É claro que me dá confiança para a época terminar em primeiro lugar na lista de resultados e ter quatro pilotos no top 10", diz o Diretor de Motorsport de longa data, Marc Bongers. "Tivemos algumas dificuldades em dezembro, quando testámos em más condições e não tivemos oportunidades de comparação. Chegámos a estes testes com uma boa sensação, mas após o longo inverno não tínhamos confirmação da nossa posição. Felizmente, em Jerez e aqui em Portimão, tivemos condições climatéricas boas e estáveis e, felizmente, todo o paddock esteve presente. Porque precisamos de saber qual é a nossa posição. Estivemos sempre entre os três primeiros com o piloto mais rápido, o que nos deixa muito contentes."

No entanto, um bom ritmo em Jerez e Portimão não é garantia de um fim de semana de corrida bem sucedido em Phillip Island. A pitoresca pista escreve sempre a sua própria história com os seus requisitos especiais.



"Uma pista completamente diferente espera-nos na Austrália, com uma nova superfície e onde teremos pneus mais duros do que aqueles com que testámos aqui. Portanto, será uma situação nova", diz o holandês. "Mas há muitos pontos positivos que podemos aproveitar. Também foi importante ver que o set-up que trouxemos de Jerez funcionou imediatamente em Portimão. Ainda há coisas a melhorar, vemos ainda mais potencial. Mas estou contente por ver como a nossa estrutura está bem montada e como toda a equipa está a trabalhar em conjunto. E estou contente com os resultados. Isso deixa-me muito otimista em relação à época. Vai ser difícil, não há dúvida disso. Vimos no ano passado como a concorrência é forte, mas queremos estar ao mesmo nível dos nossos concorrentes na frente. Estou confiante de que vamos conseguir."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder