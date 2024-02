Andrea Locatelli (Yamaha) elogia: "Un lavoro brillante".

Andrea Locatelli non si è fatto notare particolarmente durante i test invernali in preparazione del Campionato Mondiale Superbike 2024. Tuttavia, il pilota della Yamaha descrive la sua simulazione di gara al test di Portimão come "impressionante".

Il sesto posto e 0,469 secondi all'ultimo test Superbike in Europa di Andrea Locatelli è più o meno quello che l'italiano fa sempre: il 27enne non è mai davanti e mai dietro. Ma questo lo sappiamo: I tempi sul giro nei test sono comparabili solo in misura limitata, perché i team seguono programmi molto diversi e i piloti possono usare tutto, dalla gomma da gara più dura a quella supermorbida da qualifica.



"Per questo non faccio mai caso agli altri piloti, guardo solo a me stesso", ha detto Locatelli. "È stato un test interessante, soprattutto il secondo giorno. Penso che siamo migliorati molto, soprattutto sulla distanza: abbiamo fatto un ottimo lavoro! Ho avuto un ottimo feeling con la mia R1 in tutti i giorni, che è comunque il punto più importante, e allo stesso tempo abbiamo lavorato bene per essere pronti per Phillip Island. Vediamo cosa può succedere lì, è sempre una pista un po' strana, ma fare un buon lavoro a Portimão e Jerez è stato davvero importante".

Con l'irlandese Tom O'Kane, Locatelli ha un nuovo capo tecnico quest'anno che, come lui, ha un modo di lavorare analitico.



"È stata la prima volta che ho lavorato con Tom e ci siamo armonizzati in modo eccellente", ha dichiarato soddisfatto l'italiano. "Abbiamo cambiato alcune cose nel nostro modo di lavorare. Per Tom erano i primi test con me e con questa moto. Io, invece, conosco bene la moto e insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro. Tutto è diventato positivo e un po' più chiaro".

Locatelli lascia intendere che la sua posizione non dice molto sulla sua reale forza.



"Abbiamo molti dati e abbiamo completato una simulazione di gara impressionante, con tempi veloci in ogni giro. Siamo migliorati in modo significativo in questo settore", ha detto il pilota della Yamaha. "Quindi possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro e ora non vedo l'ora di affrontare il primo round del campionato".

Lunedì e martedì, prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana, che i team utilizzeranno principalmente per prepararsi al weekend di gara.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder