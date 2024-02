Michael Rinaldi (Ducati): "Mejor de lo que parece"

Después de cuatro años, Michael Rinaldi tuvo que ceder su asiento en Aruba.it Ducati al Campeón del Mundo de Supersport Nicolò Bulega, y el italiano llegó a un acuerdo con el Team Motocorsa para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. No son pocos los que creen que el piloto de 28 años rendirá mejor en el equipo cliente de Ducati que en la escudería oficial porque tiene menos presión para triunfar. El italiano está considerado como uno de los mejores pilotos, pero mentalmente sensible.

En Portimão, sin embargo, en el último test invernal en Europa, Rinaldi no hizo mucho acto de presencia y terminó ambos días en 14ª posición, a 1,2 segundos del mejor tiempo de test de Bulega.



"Tuvimos un problema técnico, por eso no pude dar muchas vueltas y no pude mejorar las sensaciones sobre la moto, pero me siento mucho más fuerte de lo que indica el tiempo por vuelta", aseguró el piloto de Ducati. "No hay puntos por un buen resultado en un test. Queríamos trabajar y prepararnos para Australia. Han sido dos días difíciles para nosotros, aunque veo la luz al final del túnel y conozco nuestro potencial."

Rinaldi conoce las ventajas y desventajas de un equipo cliente por su paso por Barni Racing (2019) y Go Eleven (2020).



"Las cosas van bien con Motocorsa. Hablamos el mismo idioma y ni el equipo ni yo tuvimos la culpa de nuestro problema. A veces las cosas salen así", afirma el italiano de Rimini. "Nuestra moto es del año pasado, pero tiene muchas piezas nuevas y a veces no funciona como debería. Pero eso no cambia el hecho de que somos competitivos y estamos en una buena posición para Australia."

Una novedad importante en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 es la regla del peso. Aunque a Rinaldi no le afecta, no es partidario de esta intervención artificial.



"Acepto la nueva regla del peso, pero no creo que sea justa, especialmente para Álvaro. En mi opinión, esta regla va contra él", dijo Rinaldi. "Yo no he tenido que cambiar mucho en mi preparación, pero es imposible que un piloto como Álvaro, con su condición física, engorde tanto. No es justo. Afortunadamente, he podido ganar algunos kilos de masa muscular. Quizás la regla del peso cambie algo, Álvaro parecía tener problemas durante los tests. Pero un test no es una carrera, así que tendremos que esperar y ver".

Cuando se le preguntó por su favorito para Phillip Island, la respuesta para Rinaldi fue clara: "¡Bautista!".

El lunes y el martes tendrá lugar un último test en la pista australiana antes del inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor