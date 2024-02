Michael Rinaldi (Ducati) : "Mieux que ça en a l'air

Après quatre ans, Michael Rinaldi a dû céder sa place chez Aruba.it Ducati au champion du monde Supersport Nicolò Bulega. Pour le championnat du monde Superbike 2024, l'Italien a trouvé un accord avec le team Motocorsa. Nombreux sont ceux qui pensent que le pilote de 28 ans sera plus performant au sein de l'équipe cliente Ducati que dans l'équipe d'usine officielle, car il aura moins de pression pour réussir. L'Italien est considéré comme l'un des meilleurs sur le plan de la conduite, mais il est sensible sur le plan mental.

A Portimão, lors des derniers tests hivernaux en Europe, Rinaldi n'a cependant pas fait parler de lui et a terminé les deux jours à la 14ème place, avec un retard énorme de 1,2 sec sur le meilleur temps des tests de Bulega.



"Nous avons eu un problème technique qui m'a empêché de faire beaucoup de tours et d'améliorer mon feeling sur la moto, mais je me sens beaucoup plus fort que ne l'indique le temps au tour", a assuré le pilote Ducati. "Il n'y a pas non plus de points pour un bon résultat de test. Nous voulions travailler et nous préparer pour l'Australie. Ces deux jours ont été difficiles pour nous, même si je vois la lumière au bout du tunnel et que je connais notre potentiel".

Rinaldi connaît les avantages et les inconvénients d'une équipe cliente pour avoir travaillé avec Barni Racing (2019) et Go Eleven (2020).



"Avec Motocorsa, les choses se passent bien. Nous parlons la même langue et notre problème n'était de la faute ni de l'équipe ni de moi. Parfois, c'est comme ça que ça se passe", a déclaré l'Italien originaire de Rimini. "Notre moto est certes de l'année dernière, mais elle a beaucoup de nouvelles pièces et parfois elle ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Mais cela ne change rien au fait que nous sommes compétitifs et bien placés pour l'Australie".

L'une des grandes nouveautés du championnat du monde Superbike 2024 est la règle du poids. Rinaldi n'est certes pas concerné, mais il n'est pourtant pas favorable à cette intervention artificielle.



"J'accepte la nouvelle règle de poids, mais je ne pense pas qu'elle soit juste, surtout pour Álvaro. A mon avis, cette règle est dirigée contre lui", a déclaré Rinaldi. "Je n'ai pas eu à changer grand-chose à ma préparation, mais pour un pilote comme Álvaro, avec ses caractéristiques physiques, il est impossible de prendre autant de poids. Ce n'est pas juste. Heureusement, j'ai pu prendre quelques kilos de masse musculaire. Il est possible que la règle du poids change quelque chose, lors des tests, Álvaro semblait avoir des problèmes. Mais un test n'est pas une course, alors nous devons attendre".

Interrogé sur son favori pour Phillip Island, la réponse de Rinaldi était claire : "Bautista !"

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne.

Temps du test du championnat du monde Superbike Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur