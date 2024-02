Michael Rinaldi (Ducati): "Meglio di quanto sembri".

Michael Rinaldi, passato da Aruba Ducati al team clienti Motocorsa, è un concorrente difficile da valutare per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il test di Portimão non è andato molto bene per il cinque volte vincitore.

Dopo quattro anni, Michael Rinaldi ha dovuto cedere il suo posto in Aruba.it Ducati al Campione del Mondo Supersport Nicolò Bulega, e l'italiano ha raggiunto un accordo con il Team Motocorsa per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Sono in molti a ritenere che il ventottenne avrà un rendimento migliore nel team clienti Ducati piuttosto che nel team ufficiale, perché ha meno pressioni per il successo. L'italiano è considerato uno dei migliori piloti, ma mentalmente sensibile.

A Portimão, tuttavia, nell'ultimo test invernale in Europa, Rinaldi non si è fatto notare molto e ha concluso entrambe le giornate al 14° posto, a 1,2 secondi dal miglior tempo di Bulega.



"Abbiamo avuto un problema tecnico, per cui non ho potuto fare molti giri e non ho potuto migliorare il feeling con la moto, ma mi sento molto più forte di quanto non indichi il tempo sul giro", ha assicurato il pilota della Ducati. "Non ci sono punti per un buon risultato del test. Volevamo lavorare e prepararci per l'Australia. Sono stati due giorni difficili per noi, anche se vedo la luce alla fine del tunnel e conosco il nostro potenziale".

Rinaldi conosce i vantaggi e gli svantaggi di un team clienti grazie ai suoi trascorsi con Barni Racing (2019) e Go Eleven (2020).



"Con Motocorsa le cose stanno andando bene. Parliamo la stessa lingua e né io né il team siamo stati responsabili del nostro problema. A volte le cose vanno proprio così", ha detto l'italiano di Rimini. "La nostra moto è dell'anno scorso, ma ha molte parti nuove e a volte non funziona come dovrebbe. Ma questo non cambia il fatto che siamo competitivi e in una buona posizione per l'Australia".

Un'importante novità del Campionato Mondiale Superbike 2024 è la regola del peso. Sebbene Rinaldi non ne sia interessato, non è un fan di questo intervento artificiale.



"Accetto la nuova regola del peso, ma non la ritengo giusta, soprattutto per Álvaro. Secondo me, questa regola è contro di lui", ha detto Rinaldi. "Non ho dovuto cambiare molto nella mia preparazione, ma è impossibile per un pilota come Álvaro, con le sue condizioni fisiche, ingrassare così tanto. Non è giusto. Per fortuna sono riuscito a mettere su qualche chilo di massa muscolare. Forse la regola del peso cambierà qualcosa, Álvaro sembrava avere problemi durante i test. Ma un test non è una gara, quindi dobbiamo aspettare e vedere".

Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo favorito per Phillip Island, la risposta di Rinaldi è stata chiara: "Bautista!".

Lunedì e martedì si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio.

