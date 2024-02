Michael Rinaldi (Ducati): "Melhor do que parece"

Após quatro anos, Michael Rinaldi teve de ceder o seu lugar na Aruba.it Ducati ao Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega, e o italiano chegou a acordo com a Team Motocorsa para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Muitos acreditam que o jovem de 28 anos terá um melhor desempenho na equipa de clientes da Ducati do que na equipa de trabalho oficial, porque tem menos pressão para ter sucesso. O italiano é considerado um dos melhores pilotos, mas mentalmente sensível.

Em Portimão, no entanto, no último teste de inverno na Europa, Rinaldi não fez grande figura e terminou os dois dias em 14º lugar, 1,2 segundos atrás do melhor tempo de Bulega.



"Tivemos um problema técnico, razão pela qual não pude fazer muitas voltas e não consegui melhorar as sensações da moto - mas sinto-me muito mais forte do que o tempo de volta indica," assegurou o piloto da Ducati. "Não há pontos por um bom resultado no teste. Queríamos trabalhar e preparar-nos para a Austrália. Foram dois dias difíceis para nós, apesar de ver luz ao fundo do túnel e conhecer o nosso potencial."

Rinaldi conhece as vantagens e desvantagens de uma equipa de clientes do seu tempo com a Barni Racing (2019) e a Go Eleven (2020).



"As coisas estão a correr bem com a Motocorsa. Falamos a mesma língua e nem a equipa nem eu fomos culpados pelo nosso problema. Por vezes é assim que funciona", disse o italiano de Rimini. "A nossa moto é do ano passado, mas tem muitas peças novas e por vezes não funciona como devia. Mas isso não muda o facto de estarmos competitivos e numa boa posição para a Austrália."

Uma grande inovação no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é a regra do peso. Embora Rinaldi não seja afetado por ela, não é fã desta intervenção artificial.



"Aceito a nova regra do peso, mas não acho que seja justa, especialmente para o Álvaro. Na minha opinião, esta regra é contra ele", disse Rinaldi. "Não tive de mudar muito na minha preparação, mas é impossível para um piloto como o Álvaro, com a sua condição física, ganhar tanto peso. Não é justo. Felizmente, consegui ganhar alguns quilos de massa muscular. Talvez a regra do peso mude alguma coisa, o Álvaro parecia ter problemas durante os testes. Mas um teste não é uma corrida, por isso temos de esperar para ver."

Quando questionado sobre o seu favorito para Phillip Island, a resposta de Rinaldi foi clara: "Bautista!"

Um último teste terá lugar na pista australiana na segunda e terça-feira antes da abertura da época em Phillip Island de 23 a 25 de fevereiro.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, Terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder