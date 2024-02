Axel Bassani (12º / Kawasaki): "Es un trabajo duro"

El cambio de la Ducati V4R a la Kawasaki ZX-10RR sigue resultando difícil para Axel Bassani. El mejor piloto privado de los dos últimos años probó la moto japonesa por primera vez en Portimão el lunes y el martes de esta semana.

El primer día sólo terminó 18º, el segundo día mejoró su crono con una calificación de 1:40.362 min, pero aún así perdió casi 1,2 s respecto al mejor tiempo de Nicolò Bulega (Ducati). Aunque los tiempos por vuelta sólo sean comparables hasta cierto punto en un test, ¡eso es un mundo! "Mi feeling con la moto ha cambiado enormemente desde el primer día. Al principio me resultó difícil porque la Kawasaki es una moto completamente diferente a la que estaba acostumbrado. Paso a paso me voy acostumbrando y aprendiendo", explicó Bassani en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Tengo que cambiar completamente mi estilo de pilotaje, lo que no es nada fácil, porque son rutinas automáticas y todavía tengo que pensar demasiado lo que hago y cómo lo hago". Durante estos dos días en Portimão hemos trabajado en ello y hemos mejorado mucho."

El piloto de 24 años prosiguió: "Realmente no es fácil, es un trabajo bastante duro, pero para eso me pagan. Hemos vuelto a ajustar mi posición de asiento, porque es difícil encontrar la mejor solución para todo en tan poco tiempo. Hay que recordar que sólo hemos tenido unos días de pruebas. Adaptarse, analizar los datos, entenderlo todo, aplicarlo, etc., eso es casi nada. Estamos a finales de enero y ahora vamos directos a Australia".

Al menos, el italiano ya se ha reunido con su equipo. "La familia Kawasaki es muy agradable. Tienes la sensación de estar en casa. Estoy muy contento de estar aquí", aseguró Bassani.

Para el jefe técnico Marcel Duinker, no es ninguna sorpresa que su protegido necesite más tiempo con la ZX-10RR. "Portimão no es la pista más fácil, especialmente si todavía no conoces la moto y primero tienes que aprender a dominarla bien. Nuestra moto tiene un carácter único y lleva un tiempo acostumbrarse a ella", dice el holandés. "Pero especialmente el último día de este test, la moto y el piloto se han acercado más y hemos hecho algunos pequeños ajustes en la puesta a punto de las suspensiones. Hicimos una tanda larga y Axel empezó a cambiar su estilo de pilotaje para adaptarlo mejor a la Ninja ZX-10RR. Aprendió mucho en esas 15 vueltas".

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2.º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor