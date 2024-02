Axel Bassani (12e/Kawasaki) : "C'est un travail difficile".

Le passage de la Ducati V4R à la Kawasaki ZX-10RR s'avère toujours difficile pour Axel Bassani. Le meilleur pilote privé de ces deux dernières années a testé la moto japonaise pour la première fois lundi et mardi de cette semaine à Portimão.

Le premier jour, il n'a terminé qu'en 18e position. Le deuxième jour, il a amélioré son temps au tour avec un qualificateur pour atteindre 1:40,362 min, mais a tout de même perdu près de 1,2 sec sur le meilleur temps de Nicolò Bulega (Ducati). Même si les temps au tour ne sont que partiellement comparables lors d'un test, c'est un monde ! "Mon feeling avec la moto a énormément changé depuis le premier jour. Au début, j'ai eu du mal parce que la Kawasaki est une moto très différente de celle à laquelle je suis habitué. Pas à pas, je m'habitue et j'apprends", a décrit Bassani lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je dois changer complètement mon style de pilotage, ce qui n'est pas facile du tout, car ce sont des routines automatiques et je dois encore trop réfléchir à ce que je fais et comment je le fais. Pendant ces deux jours à Portimão, nous avons travaillé sur ce point et nous avons obtenu une grande amélioration".

Le pilote de 24 ans poursuit : "Ce n'est vraiment pas facile, c'est même un travail assez dur, mais je suis payé pour ça. Nous avons encore une fois ajusté ma position de conduite, car il est difficile de trouver la meilleure solution pour tout en si peu de temps. Il ne faut pas oublier que nous n'avons eu que quelques jours de test - pour s'adapter, analyser les données, tout comprendre, tout mettre en œuvre et ainsi de suite, c'est quasiment rien. Nous sommes fin janvier et maintenant nous allons déjà directement en Australie".

L'Italien s'est au moins déjà mis d'accord avec son équipe. "La famille Kawasaki est vraiment sympa. On a l'impression d'être à la maison. Je suis vraiment heureux d'être ici", a assuré Bassani.

Pour le chef technicien Marcel Duinker, il n'est pas surprenant que son protégé ait besoin de plus de temps avec la ZX-10RR. "Portimão n'est pas le circuit le plus facile, surtout quand on ne connaît pas encore la moto et qu'on doit apprendre à la maîtriser correctement. Notre moto a un caractère unique et il faut un certain temps pour s'y habituer", sait le Néerlandais. "Mais c'est surtout le dernier jour de ce test que la moto et le pilote se sont rapprochés et que nous avons fait quelques petits ajustements au niveau des réglages du châssis. Nous avons fait un long run et Axel a commencé à modifier son style de pilotage pour mieux l'adapter à la Ninja ZX-10RR. Il a beaucoup appris pendant ces 15 tours".

Temps du test du Championnat du monde Superbike de Portimao, mardi (30 janvier) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur