Axel Bassani (12° / Kawasaki): "È un lavoro duro".

Il passaggio dalla Ducati V4R alla Kawasaki ZX-10RR si sta rivelando ancora difficile per Axel Bassani. Il miglior pilota privato degli ultimi due anni ha provato la moto giapponese per la prima volta a Portimão lunedì e martedì di questa settimana.

Il primo giorno si è piazzato solo al 18° posto, il secondo giorno ha migliorato il suo tempo sul giro con una qualifica a 1:40.362 min, ma ha comunque perso quasi 1,2 secondi rispetto al miglior tempo di Nicolò Bulega (Ducati). Anche se i tempi sul giro sono paragonabili solo in misura limitata in un test, questo è un mondo! "Il mio feeling con la moto è cambiato enormemente rispetto al primo giorno. All'inizio ho avuto difficoltà perché la Kawasaki è una moto completamente diversa da quella a cui ero abituato. Passo dopo passo mi sto abituando e sto imparando", ha spiegato Bassani in un'intervista a SPEEDWEEK.com. Devo cambiare completamente il mio stile di guida, il che non è affatto facile, perché si tratta di routine automatiche e devo ancora pensare troppo a quello che faccio e a come lo faccio". In questi due giorni a Portimão abbiamo lavorato su questo aspetto e abbiamo fatto un grande miglioramento".

Il ventiquattrenne ha continuato: "Non è affatto facile, anzi è un lavoro piuttosto duro, ma è per questo che vengo pagato. Abbiamo modificato nuovamente la mia posizione di seduta, perché è difficile trovare la soluzione migliore per tutto in così poco tempo. Bisogna ricordare che abbiamo avuto solo pochi giorni di test: adattarsi, analizzare i dati, capire tutto, implementarlo e così via, non è praticamente nulla. Siamo a fine gennaio e ora ci dirigiamo subito in Australia".

Almeno l'italiano si è già riunito con la sua squadra. "La famiglia Kawasaki è davvero simpatica. Si ha la sensazione di essere a casa. Sono davvero felice di essere qui", ha assicurato Bassani.

Per il capo tecnico Marcel Duinker, non è una sorpresa che il suo protetto abbia bisogno di più tempo con la ZX-10RR. "Portimão non è la pista più facile, soprattutto se non si conosce ancora la moto e si deve prima imparare a padroneggiarla correttamente. La nostra moto ha un carattere unico e ci vuole un po' di tempo per abituarsi", dice l'olandese. "Ma soprattutto nell'ultimo giorno di questo test, la moto e il pilota si sono avvicinati e abbiamo apportato alcune piccole modifiche al set-up delle sospensioni. Abbiamo fatto un long run e Axel ha iniziato a cambiare il suo stile di guida per adattarlo meglio alla Ninja ZX-10RR. Ha imparato molto in quei 15 giri".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder