Debacle de Honda: Iker Lecuona frustrado y cabreado

Honda atraviesa un largo valle de lágrimas en el Campeonato del Mundo de Superbike. James Toseland ganó el último título en 2007 y Nicky Hayden logró la última victoria en el caos de la lluvia de Sepang en 2016. Con la Triple-R presentada en 2020, el gigante japonés de la moto quería volver a la senda del éxito, pero solo se lograron cinco terceros puestos en cuatro años.



Por ello, Honda desarrolló una nueva CBR1000RR-R para 2024. El desarrollo en Japón se llevó a cabo por primera vez con neumáticos de Pirelli, y se tuvieron en cuenta los deseos del equipo de Superbike. Sin embargo, las pruebas de invierno fueron aleccionadoras para la famosa Honda Racing Corporation. Xavi Vierge e Iker Lecuona sólo terminaron el test de Portimão en 13ª y 17ª posición, haciendo de HRC con diferencia el peor equipo de fábrica.

La decepción se reflejaba en los rostros de los pilotos en el último test europeo antes del inicio de la temporada en Australia. "No es fácil", se quejó Lecuona en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Sabíamos que Portimão se adaptaría algo a nuestra moto, pero aún estamos lejos de lo que esperábamos de la nueva moto. Todavía no hemos entendido muchas cosas y no conseguimos coger velocidad. No sabemos qué tenemos que cambiar y cuál es el problema. Eso es fundamental. No podemos sacar provecho de la clasificación y el ritmo es difícil de gestionar. Normalmente puedo marcar tiempos de vuelta constantes, pero eso no es posible en este momento. Incluso los pequeños errores no se pueden salvar porque no entiendes la moto".

El piloto de 24 años no está haciendo de tripas corazón. "Después de cuatro días de pruebas, no hemos conseguido ninguna mejora. Tenemos dos días más de pruebas en Australia, pero allí no podremos hacer nada, se trata de preparar el fin de semana de la carrera", dijo el español. "La situación no es fácil, ni para nosotros los pilotos ni para HRC. Estoy frustrado y a veces muy enfadado. Pero somos un solo equipo y sé que no soy sólo yo quien está frustrado, sino también Honda, porque no pueden proporcionarnos una moto competitiva."

¿Qué queda por hacer antes del inicio de la temporada en Phillip Island? "Tenemos muchos datos y tenemos que analizarlos para quizás conseguir una mejora de cara a Australia. De momento, sin embargo, parece que nos espera una temporada muy dura", teme Lecuona.

El lunes y el martes previos al inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero, tendrá lugar un último test en la pista australiana, que los equipos utilizarán principalmente para preparar el fin de semana de la carrera.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor