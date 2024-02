Débâcle Honda : Iker Lecuona frustré et furieux

Honda traverse une longue vallée de larmes dans le championnat du monde de Superbike. Le dernier titre a été remporté par James Toseland en 2007 et la dernière victoire par Nicky Hayden dans le chaos de la pluie de Sepang en 2016. Avec la Triple-R introduite en 2020, le géant japonais de la moto voulait renouer avec le succès, mais en quatre ans, seules cinq troisièmes places ont été obtenues.



Honda a donc développé une nouvelle CBR1000RR-R pour 2024. Le développement au Japon a été effectué pour la première fois avec des pneus de Pirelli, les souhaits de l'équipe Superbike ont été pris en compte. Les tests hivernaux ont toutefois été décevants pour la célèbre Honda Racing Corporation. Xavi Vierge et Iker Lecuona n'ont terminé le test de Portimão qu'en 13ème et 17ème position, ce qui fait du HRC de loin la plus mauvaise équipe d'usine.

La déception se lisait sur le visage des pilotes lors du dernier test européen avant le début de la saison en Australie. "Ce n'est pas facile", a gémi Lecuona lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Nous savions que Portimão conviendrait un peu à notre moto, mais nous sommes encore loin de ce que nous attendions de la nouvelle moto. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas à prendre de la vitesse. Nous ne savons pas ce que nous devons changer ni même quel est le problème. C'est critique ! Nous n'arrivons pas à tirer profit de la qualification et le rythme est difficile à gérer. Normalement, j'arrive à être constant dans mes temps au tour, mais ce n'est pas le cas actuellement. Même les petites erreurs ne peuvent pas être sauvées, car on ne comprend pas la moto".

Le pilote de 24 ans ne fait pas de son cœur un puits sans fond. "Après quatre jours de tests, nous n'avons pas réussi à nous améliorer. Nous avons certes deux autres journées d'essais en Australie, mais nous ne pourrons rien y faire, il s'agit uniquement de préparer le week-end de course", sait l'Espagnol. "La situation n'est pas facile, ni pour nous, les pilotes, ni pour le HRC. Je suis frustré et parfois furieux. Mais nous sommes une équipe et je sais que je ne suis pas le seul à être frustré, Honda l'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas nous fournir une moto compétitive".

Que peut-on encore faire avant le début de la saison à Phillip Island ? "Nous avons beaucoup de données et il s'agit de les analyser afin d'obtenir peut-être une amélioration pour l'Australie. Mais pour l'instant, il semble que nous allons vivre une saison sacrément difficile", craint Lecuona.

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne, mais les équipes l'utiliseront principalement pour se préparer au week-end de course.

Temps des tests du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur