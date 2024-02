Debacle Honda: Iker Lecuona frustrato e incazzato

La Honda sta attraversando una lunga valle di lacrime nel campionato mondiale Superbike. James Toseland ha vinto l'ultimo titolo nel 2007 e Nicky Hayden ha conquistato l'ultima vittoria nel caos della pioggia di Sepang nel 2016. Con l'introduzione della Triple-R nel 2020, il colosso motociclistico giapponese voleva tornare sulla strada del successo, ma in quattro anni ha ottenuto solo cinque terzi posti.



Honda ha quindi sviluppato una nuova CBR1000RR per il 2024. Lo sviluppo in Giappone è stato effettuato per la prima volta con pneumatici Pirelli e sono stati presi in considerazione i desideri del team Superbike. Tuttavia, i test invernali sono stati preoccupanti per la famosa Honda Racing Corporation. Xavi Vierge e Iker Lecuona hanno terminato i test di Portimão solo in 13a e 17a posizione, rendendo la HRC di gran lunga la peggiore squadra ufficiale.

La delusione era scritta sui volti dei piloti nell'ultimo test europeo prima dell'apertura della stagione in Australia. "Non è facile", si è lamentato Lecuona durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "Sapevamo che Portimão si sarebbe adattata in qualche modo alla nostra moto, ma siamo ancora molto indietro rispetto a quanto ci aspettavamo dalla nuova moto. Non abbiamo ancora capito molte cose e non riusciamo a prendere velocità. Non sappiamo cosa dobbiamo cambiare e qual è il problema. Questo è un punto critico! Non riusciamo a capitalizzare la qualifica e il ritmo è difficile da gestire. Di solito riesco a ottenere tempi sul giro costanti, ma al momento non è possibile. Anche i piccoli errori non possono essere salvati perché non si capisce la moto".

Il ventiquattrenne non sta facendo una fossa da assassini. "Dopo quattro giorni di test, non abbiamo ottenuto alcun miglioramento. Abbiamo altri due giorni di test in Australia, ma lì non potremo fare nulla, si tratta solo di preparare il weekend di gara", ha detto lo spagnolo. "La situazione non è facile, né per noi piloti né per la HRC. Sono frustrato e a volte molto arrabbiato. Ma siamo un'unica squadra e so che non sono solo io a essere frustrato, ma anche la Honda, perché non riesce a fornirci una moto competitiva".

Cosa è ancora possibile fare prima dell'apertura della stagione a Phillip Island? "Abbiamo molti dati e dobbiamo analizzarli per poter ottenere un miglioramento per l'Australia. Al momento, però, sembra che ci aspetta una stagione molto dura", teme Lecuona.

Lunedì e martedì, prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana, che le squadre utilizzeranno principalmente per prepararsi al weekend di gara.

