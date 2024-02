O fracasso da Honda: Iker Lecuona frustrado e irritado

Há muito a sugerir que a Honda vai fazer figura de parva no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 - não há outra forma de interpretar as declarações feitas pelo piloto de fábrica Iker Lecuona após o teste de Portimão.

A Honda está a atravessar um longo vale de lágrimas no Campeonato do Mundo de Superbike. James Toseland conquistou o último título em 2007 e Nicky Hayden obteve a última vitória no caos da chuva de Sepang em 2016. Com o Triple-R introduzido em 2020, o gigante japonês das motos queria voltar ao caminho do sucesso, mas apenas cinco terceiros lugares foram alcançados em quatro anos.



Por isso, a Honda desenvolveu uma nova CBR1000RR-R para 2024. O desenvolvimento no Japão foi realizado pela primeira vez com pneus da Pirelli, e os desejos da equipa de Superbike foram tidos em conta. No entanto, os testes de inverno foram preocupantes para a famosa Honda Racing Corporation. Xavi Vierge e Iker Lecuona apenas terminaram o teste de Portimão na 13ª e 17ª posição, fazendo da HRC de longe a pior equipa de fábrica.

A desilusão estava estampada nos rostos dos pilotos no último teste europeu antes da abertura da época na Austrália. "Não é fácil," lamentou Lecuona no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Sabíamos que Portimão se adequaria um pouco à nossa moto, mas ainda estamos muito aquém do que esperávamos da nova moto. Ainda não percebemos muitas coisas e não conseguimos ganhar velocidade. Não sabemos o que temos de mudar e qual é o problema. Isso é fundamental! Não conseguimos capitalizar a qualificação e o ritmo é difícil de gerir. Normalmente, consigo fazer tempos de volta consistentes, mas isso não é possível neste momento. Mesmo os pequenos erros não podem ser evitados porque não se percebe a mota."

O jovem de 24 anos não está a fazer do seu coração uma cova de assassino. "Depois de quatro dias de testes, não conseguimos qualquer melhoria. Temos mais dois dias de testes na Austrália, mas não vamos poder fazer nada lá, é tudo uma questão de preparação para o fim de semana de corrida", disse o espanhol. "A situação não é fácil - nem para nós, pilotos, nem para a HRC. Sinto-me frustrado e, por vezes, muito zangado. Mas somos uma só equipa e sei que não sou só eu que estou frustrado, mas também a Honda, porque não nos conseguem dar uma moto competitiva."

O que é que ainda é possível fazer antes da abertura da época em Phillip Island? "Temos muitos dados e precisamos de os analisar para talvez conseguirmos uma melhoria para a Austrália. De momento, no entanto, parece que vamos ter uma época muito dura", receia Lecuona.

Na segunda e terça-feira antes da abertura da época em Phillip Island, de 23 a 25 de fevereiro, terá lugar um último teste na pista australiana, que as equipas utilizarão principalmente para se prepararem para o fim de semana de corrida.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, Terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder