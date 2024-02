BMW: El equipo de pruebas de Superbike ya es un éxito

Si hacía falta alguna prueba de los esfuerzos de BMW por triunfar en el Campeonato del Mundo de Superbike, ésta se dio en los test de enero en Jerez y Portimão. La alineación del fabricante bávaro era enorme: no sólo los equipos de fábrica ROKiT y Bonovo action salieron a pista con sus respectivos pilotos, sino también el recién formado equipo de pruebas con Sylvain Guintoli y Bradley Smith.

"Fueron unos días de pruebas interesantes y ajetreados", sonrió Christian Gonschor, Director Técnico de BMW Motorrad Motorsport. "Lo bueno fue que realmente tuvimos seis pilotos en la pista al mismo tiempo, pilotando hasta doce BMW M1000RR en total. Esto nos beneficia enormemente para el desarrollo. Pudimos recoger tantos datos e información que ahora podemos dar pasos adelante muy rápidos."

El hecho de que BMW haya reducido significativamente la distancia con los pilotos de cabeza quedó patente durante las pruebas de invierno. En Jerez, tres de los cuatro pilotos de fábrica terminaron entre los seis primeros, mientras que Toprak Razgatlioglu fue el más rápido en el test de Portimão y los cuatro pilotos titulares estuvieron entre los 10 primeros.

"Ha estado bien que nuestros pilotos BMW estuvieran siempre delante. También fue fenomenal ver durante las dos pruebas que las ideas que se desarrollaron en los equipos de carrera pero que no se pudieron probar inmediatamente se pasaron al equipo de pruebas. Esta forma de trabajar es ideal. Nos permitió apoyar a los equipos de carreras de la mejor manera posible", dijo Gonschor. "Evaluamos algunos elementos del chasis con el equipo de pruebas. Bradley se ocupó muy intensamente de las cuestiones básicas y, por lo tanto, no pudo dedicar mucho tiempo a la búsqueda, que no es la tarea principal de un equipo de pruebas. Sylvain probó previamente muchos temas de los equipos de carreras".

Por supuesto, para el motor se utilizó la especificación técnica del reglamento Superbike 2024.



"Todas las motos llevaban a bordo el nuevo combustible E40, obligatorio a partir de este año. Eso también demostró su valía y no hubo problemas técnicos", confirmó Gonschor. "En general, ahora podemos viajar a Phillip Island con confianza, porque el trabajo conjunto de todos nosotros durante los últimos meses está dando sus frutos".

El lunes y el martes previos al inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero, tendrá lugar un último test en el trazado australiano, que los equipos utilizarán principalmente para preparar el fin de semana de la carrera.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor