BMW : L'équipe d'essai Superbike est déjà un succès

BMW met les bouchées doubles pour se préparer au championnat du monde de Superbike 2024. Lors des tests hivernaux, l'interaction entre la nouvelle équipe de test et les teams Superbike ROKiT et Bonovo action a parfaitement fonctionné.

S'il fallait une preuve des efforts de BMW pour réussir dans le championnat du monde de Superbike, elle a été apportée lors des tests de janvier à Jerez et Portimão. Le constructeur bavarois a déployé un énorme dispositif : sur le circuit, il n'y avait pas seulement les équipes d'usine ROKiT et Bonovo action avec leurs pilotes respectifs, mais aussi la toute nouvelle équipe de test avec Sylvain Guintoli et Bradley Smith.

"Ces journées d'essais ont été intéressantes et chargées", a déclaré en souriant Christian Gonschor, directeur technique de BMW Motorrad Motorsport. "La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu six pilotes en piste en même temps, sur un total de douze BMW M1000RR. Cela nous a été très utile pour la suite du développement. Cela nous a permis de collecter tellement de données et d'informations que nous pouvons maintenant faire des progrès très rapides".

Le fait que BMW ait au moins considérablement réduit l'écart avec les leaders est devenu évident lors des essais hivernaux. À Jerez, trois des quatre pilotes d'usine se sont placés dans le top 6, Toprak Razgatlioglu a terminé le test de Portimão en tête et les quatre pilotes habituels se sont retrouvés dans le top 10.

"C'était bien de voir que nos coureurs BMW étaient toujours devant. Lors des deux tests, il était également phénoménal de voir que les idées nées dans les équipes de course, mais qui ne pouvaient pas être testées immédiatement, étaient transmises à l'équipe de test. Cette méthode de travail est optimale. Nous avons ainsi pu soutenir au mieux les équipes de course", a expliqué Gonschor. "Nous avons évalué certains éléments du châssis avec l'équipe de test. Bradley s'est occupé de manière très intensive de thèmes de base et n'a donc pas pu aller à la chasse aux temps, ce qui n'est de toute façon pas la tâche principale d'une équipe de test. Sylvain a pré-testé beaucoup de sujets de la part des équipes de course".

En ce qui concerne le moteur, les spécifications techniques pour le règlement Superbike 2024 ont bien sûr été utilisées.



"Toutes les motos avaient à bord le nouveau carburant E40, qui sera obligatoire à partir de cette année. Cela a également fait ses preuves et nous n'avons rencontré aucun problème technique", a confirmé Gonschor. "Dans l'ensemble, nous pouvons maintenant nous rendre à Phillip Island en toute confiance, car le travail commun de tous ces derniers mois porte ses fruits".

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne, mais les équipes l'utiliseront principalement pour se préparer au week-end de course.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur