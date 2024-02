BMW: il test team Superbike è già un successo

BMW sta accelerando i tempi in vista del Campionato Mondiale Superbike 2024. Durante i test invernali, l'interazione tra il nuovo test team e i team ROKiT e Bonovo action superbike ha funzionato molto bene.

Se c'era bisogno di una prova dell'impegno di BMW per il successo nel Campionato Mondiale Superbike, l'hanno fornita i test di gennaio a Jerez e Portimão. Lo schieramento della Casa bavarese era enorme: non solo i team ufficiali ROKiT e Bonovo action erano in pista con i rispettivi piloti, ma anche il nuovo test team con Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

"Sono stati giorni di test interessanti e impegnativi", ha commentato Christian Gonschor, Direttore Tecnico di BMW Motorrad Motorsport. "L'aspetto positivo è che abbiamo avuto sei piloti in pista contemporaneamente, per un totale di dodici BMW M1000RR. Ne abbiamo tratto immensi vantaggi per l'ulteriore sviluppo. Abbiamo potuto raccogliere così tanti dati e informazioni che ora possiamo fare passi avanti molto rapidi".

Il fatto che BMW abbia ridotto in modo significativo il distacco dai primi è stato evidente durante i test invernali. A Jerez, tre dei quattro piloti ufficiali si sono piazzati tra i primi sei, mentre Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce nei test di Portimão e tutti e quattro i piloti regolari si sono piazzati tra i primi dieci.

"È stato bello che i nostri piloti BMW fossero sempre davanti. È stato anche fenomenale vedere, durante i due test, che le idee sviluppate dai team di gara, ma che non potevano essere testate immediatamente, sono state passate al test team. Questo modo di lavorare è ideale. Ci ha permesso di supportare i team di gara nel miglior modo possibile", ha detto Gonschor. "Abbiamo valutato alcuni elementi del telaio con il team di collaudo. Bradley si è occupato molto intensamente di questioni di base e non è stato quindi in grado di fare molto time chasing, che non è comunque il compito principale di un team di collaudo. Sylvain ha pre-testato molti argomenti delle squadre corse".

Naturalmente, per il motore sono state utilizzate le specifiche tecniche del regolamento Superbike 2024.



"Tutte le moto avevano a bordo il nuovo carburante E40, obbligatorio da quest'anno. Anche questo si è dimostrato valido e non ci sono stati problemi tecnici", ha confermato Gonschor. "In generale, possiamo recarci a Phillip Island con fiducia, perché il lavoro congiunto di tutti noi negli ultimi mesi sta dando i suoi frutti".

Lunedì e martedì prima dell'apertura della stagione a Phillip Island, dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana, che le squadre utilizzeranno principalmente per prepararsi al weekend di gara.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder