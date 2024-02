Álvaro Bautista (39): ¿Debería preocuparse Ducati?

Hasta hace tres meses, Álvaro Bautista era el firme favorito para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, pero eso ha cambiado desde su lesión en el cuello el 1 de noviembre. Nadie hubiera creído posible que el piloto de Ducati perdiera hasta 1,5 segundos respecto al mejor tiempo de su compañero de equipo en Aruba, Nicolò Bulega, en los test de Portimão del lunes y martes de esta semana. Incluso con neumáticos de competición y sin ir a la caza del tiempo, ¡eso es un mundo!

Hay que saberlo: Bautista no suele hacer tácticas durante los tests. Hay que asumir que el rendimiento del bicampeón del mundo es el que es en este momento.



"Básicamente, puedo decir que fue mejor que en Jerez, pero no lo suficiente. En cuanto a mi condición física, sentí una gran mejoría el primer día. El martes, sin embargo, me sentí un poco peor que el lunes", dijo Bautista a la web oficial del Campeonato del Mundo de Superbike. "Quizás porque la pista es más exigente. No es demasiado doloroso, pero sigue ahí y no es fácil de ignorar. Probablemente también trabajamos con una puesta a punto que no era la mejor, pero sólo nos dimos cuenta al final. No estoy al 100%, pero también nos falta algo en la puesta a punto. Han sido dos días difíciles, pero ahora tenemos algo de tiempo para pensar en la puesta a punto e intentar recuperarnos un poco más para Australia."

Pero una cosa también está clara: si el piloto de 39 años vuelve a estar en forma a tiempo para el inicio de la temporada en Phillip Island (23-25 de febrero), ¡podrá luchar en cabeza!



"Trabajaré lo más duro posible en casa, es la única manera de estar en mejor forma", está convencido el español. "Hay que esperar y ver. Tengo que ir día a día y cuando lleguemos a Australia veré cómo está mi condición física y lo haremos lo mejor posible."

El lunes y el martes previos al inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero, tendrá lugar un último test en el trazado australiano, que será utilizado por los equipos principalmente para preparar el fin de semana de la carrera.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor