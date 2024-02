Alvaro Bautista (39) : Ducati doit-elle s'inquiéter ?

Il y a encore trois mois, Alvaro Bautista était le grand favori pour le championnat du monde de Superbike 2024, mais depuis sa blessure au cou le 1er novembre, les choses ont changé. Personne n'aurait cru possible que le pilote Ducati perde pas moins de 1,5 seconde sur le meilleur temps de son coéquipier d'Aruba Nicolò Bulega lors du test de Portimão lundi et mardi de cette semaine. Même avec des pneus de course et sans aller à la chasse au chrono, c'est un monde !

Il faut savoir que : Bautista ne fait généralement pas de tactique lors des tests. Il faut donc partir du principe que la performance du double champion du monde est actuellement ce qu'elle est.



"En gros, je peux dire que c'était mieux qu'à Jerez, mais pas assez. En ce qui concerne ma condition physique, j'ai senti une grande amélioration le premier jour. Mais le mardi, je me suis senti un peu moins bien que le lundi", a rapporté Bautista au site officiel du championnat du monde de Superbike. "Peut-être parce que le circuit est plus exigeant. Ce n'est pas trop douloureux, mais c'est toujours là et ce n'est pas facile à ignorer. Je pense que nous avons travaillé avec des réglages qui n'étaient pas les meilleurs, mais nous ne l'avons compris qu'à la fin. Je ne suis pas à 100 %, mais il nous manque aussi quelque chose au niveau des réglages. Ces deux jours ont été difficiles, mais nous avons maintenant un peu de temps pour réfléchir à la configuration et essayer de récupérer un peu plus pour l'Australie".

Mais il est également clair que si le pilote de 39 ans est rétabli à temps pour le début de la saison à Phillip Island (23-25 février), il pourra se battre au sommet !



"Je vais travailler aussi dur que possible sur moi à la maison, c'est la seule façon d'être en meilleure condition", est convaincu l'Espagnol. "Il faut attendre et voir. Je dois aller jour après jour et quand nous arriverons en Australie, je verrai quelle est ma condition physique et nous ferons de notre mieux".

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne, mais les équipes l'utiliseront principalement pour préparer le week-end de course.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur