Alvaro Bautista (39): la Ducati deve preoccuparsi?

Fino a tre mesi fa, Alvaro Bautista era il favorito assoluto per il Campionato Mondiale Superbike 2024, ma le cose sono cambiate dopo l'infortunio al collo del 1° novembre. Nessuno avrebbe mai pensato che il pilota della Ducati avrebbe perso ben 1,5 secondi rispetto al miglior tempo del suo compagno di squadra Aruba Nicolò Bulega nei test di Portimão di lunedì e martedì di questa settimana. Anche con gomme da corsa e senza andare a caccia di tempi, è un mondo!

Bisogna sapere che: Bautista non è solito fare tattica durante i test. Bisogna presumere che le prestazioni del due volte campione del mondo siano quelle che sono al momento.



"In sostanza, posso dire che è andata meglio che a Jerez, ma non abbastanza. Per quanto riguarda la mia condizione fisica, ho sentito un grande miglioramento il primo giorno. Martedì, invece, mi sono sentito un po' peggio rispetto a lunedì", ha dichiarato Bautista al sito ufficiale del Campionato Mondiale Superbike. "Forse perché la pista è più impegnativa. Non è troppo doloroso, ma c'è ancora e non è facile da ignorare. Probabilmente abbiamo anche lavorato con un assetto che non era il migliore, ma ce ne siamo resi conto solo alla fine. Non sono al 100%, ma ci manca anche qualcosa nella messa a punto. Sono stati due giorni difficili, ma ora abbiamo un po' di tempo per pensare alla messa a punto e cercare di recuperare un po' di più per l'Australia".

Ma una cosa è chiara: se il 39enne sarà di nuovo in forma in tempo per l'apertura della stagione a Phillip Island (23-25 febbraio), sarà in grado di lottare davanti a tutti!



"Lavorerò il più possibile su me stesso a casa, è l'unico modo per essere in forma", è convinto lo spagnolo. "Dobbiamo aspettare e vedere. Devo andare avanti giorno per giorno e quando arriveremo in Australia vedrò come sono le mie condizioni fisiche e faremo del nostro meglio".

Lunedì e martedì, prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sul circuito australiano, che sarà utilizzato dalle squadre soprattutto per prepararsi al weekend di gara.

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder