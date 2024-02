Kawasaki : Alex Lowes maîtrise l'usure de ses pneus

Ce fut un coup de tonnerre lorsque Jonathan Rea s'est séparé de Kawasaki après neuf ans et six titres de champion du monde et a conclu un accord avec Yamaha pour le championnat du monde Superbike 2024. À 36 ans, le Nord-Irlandais cherchait une nouvelle fois un nouveau défi, avec l'objectif déclaré de remporter un septième championnat du monde.

Dans ce contexte, il n'est pas certain que le rapport de force soit réellement le même cette année. En effet, le règlement technique a été adapté (entre autres, réduction de la quantité d'essence, passage à l'E40) et la ZX-10RR s'est vue attribuer 500 tr/min de plus. Rea ne savait pas tout cela lorsqu'il a signé avec Yamaha.

Les tests hivernaux ont certes montré que Yamaha continuait à devancer Kawasaki dans la plupart des cas, mais il ne faut pas non plus surestimer les résultats. Le pilote d'usine Kawasaki Alex Lowes n'est allé à la chasse aux temps que lors de la deuxième journée d'essais à Portimão et s'est classé rapidement troisième devant son coéquipier de l'an dernier, qui a terminé septième.

Le principal problème des pilotes Kawasaki a été jusqu'à présent de faire tenir les pneus sur la distance. Lors des qualifications et de la course Superpole, la ZX-10RR faisait partie des meilleures motos - et dans la première moitié des courses principales. C'est sur cet aspect que Lowes a travaillé avec son nouveau chef technicien, Pere Riba, lors des essais hivernaux. L'Espagnol était responsable du recordman du monde jusqu'à la fin de la saison dernière et s'est montré très satisfait des progrès réalisés.

"Notre temps au tour à la fin des tests était bon, mais nous nous sommes concentrés au début sur les points les plus faibles de notre package et avons adapté la moto aux nouvelles règles", a expliqué l'ancien pilote de course. "À Jerez et à Portimão, nous nous sommes concentrés sur les mêmes points. Nous avons amélioré l'électronique et l'équilibre, en ce qui concerne le châssis, le bras oscillant et quelques autres mesures. Et nous avons, comme toujours, travaillé avec Showa. Je dirais que je suis très satisfait".

Riba ne tarit pas d'éloges sur son protégé : "Nous devons maintenant aller aux courses et rouler dans des conditions plus chaudes. Mais il semble qu'Alex soit très constant et linéaire dans ses temps au tour. Il réalise au deuxième tour les mêmes temps qu'au 18e tour - c'est très impressionnant ! Je pense qu'il 'parle' très intensément à la moto. Il comprend quand un nouveau pneu arrive, quand le pneu se dégrade et quand le comportement de la moto change - il le comprend. Alex a fait un excellent travail, comme tout le monde dans l'équipe. Maintenant, nous sommes prêts à aller en Australie et à continuer à travailler".

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne, mais les équipes l'utiliseront principalement pour préparer le week-end de course.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur