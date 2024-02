Kawasaki: Alex Lowes ha l'usura degli pneumatici sotto controllo

La partenza di Jonathan Rea pesa molto per la Kawasaki, ma Alex Lowes sembra aver trovato un assetto per la ZX-10RR in vista del campionato mondiale Superbike 2024 che il nordirlandese cercava invano.

È stata una notizia bomba quando Jonathan Rea ha lasciato la Kawasaki dopo nove anni e sei titoli mondiali e si è accordato con la Yamaha per il campionato mondiale Superbike 2024. A 36 anni, il nordirlandese era di nuovo alla ricerca di una nuova sfida, con l'obiettivo dichiarato di vincere il suo settimo campionato del mondo.

Tuttavia, non è certo quale sarà il reale equilibrio di potere quest'anno. Questo perché i regolamenti tecnici sono stati adattati (tra cui una riduzione della quantità di benzina, il passaggio all'E40) e la ZX-10RR ha ricevuto 500 giri in più. Rea non sapeva tutto questo quando ha firmato con la Yamaha.

I test invernali hanno visto la Yamaha ancora in vantaggio rispetto alla Kawasaki, ma i risultati non devono essere sopravvalutati. Il pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes è andato a caccia di tempi solo nel secondo giorno di test a Portimão e si è prontamente piazzato terzo davanti al suo compagno di squadra dello scorso anno, che si è piazzato settimo.

Il problema principale per i piloti Kawasaki è stato finora quello di far durare le gomme a lungo. Nelle qualifiche e nella Superpole, la ZX-10RR è stata una delle moto migliori - e nella prima metà delle gare principali. Lowes ha lavorato su questo aspetto con il suo nuovo capo tecnico Pere Riba durante i test invernali. Lo spagnolo è stato responsabile del campione del mondo fino alla fine della scorsa stagione ed è molto soddisfatto dei progressi fatti.

"Il nostro tempo sul giro alla fine del test è stato buono, ma all'inizio ci siamo concentrati sui punti più deboli del nostro pacchetto e abbiamo adattato la moto alle nuove regole", ha spiegato l'ex pilota. "A Jerez e Portimão ci siamo concentrati sugli stessi punti. Abbiamo migliorato l'elettronica e il bilanciamento, in termini di telaio, forcellone e altre misure. E, come sempre, abbiamo lavorato con Showa. Direi che sono molto soddisfatto".

Riba elogia il suo pupillo: "Ora dobbiamo andare alle gare e correre in condizioni più calde. Ma sembra che Alex sia molto costante e lineare con i tempi sul giro. Al secondo giro fa gli stessi tempi del 18°: è davvero impressionante! Credo che "parli" con la moto in modo molto intenso. Capisce quando arriva un nuovo pneumatico, quando il pneumatico si degrada e il comportamento della moto cambia - lo capisce. Alex ha fatto un lavoro eccellente, così come tutti i membri della squadra. Ora siamo pronti per andare in Australia e continuare a lavorare".

Lunedì e martedì, prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana, che i team utilizzeranno principalmente per prepararsi al weekend di gara.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder