Kawasaki: Alex Lowes tem o desgaste dos pneus sob controlo

A saída de Jonathan Rea pesa muito para a Kawasaki, mas Alex Lowes parece ter encontrado uma configuração para a ZX-10RR na preparação para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 que o irlandês do norte procurava em vão.

Foi uma bomba quando Jonathan Rea se separou da Kawasaki após nove anos e seis títulos de campeão do mundo e acordou um acordo com a Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Aos 36 anos de idade, o irlandês do norte estava novamente à procura de um novo desafio, com o objetivo declarado de vencer o seu sétimo campeonato do mundo.

No entanto, não é certo qual será o equilíbrio de forças este ano. Isto porque os regulamentos técnicos foram adaptados (incluindo uma redução na quantidade de gasolina e uma mudança para E40) e a ZX-10RR recebeu mais 500 rpm de rotações. Rea não sabia de tudo isto quando assinou com a Yamaha.

Os testes de inverno ainda viram a Yamaha principalmente à frente da Kawasaki, mas os resultados não devem ser sobrestimados. O piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, só foi à caça de tempos no segundo dia de testes em Portimão e terminou logo em terceiro, à frente do seu companheiro de equipa do ano passado, que foi sétimo.

O principal problema para os pilotos da Kawasaki até agora tem sido o facto de os pneus aguentarem a distância. Na qualificação e na corrida Superpole, a ZX-10RR foi uma das melhores motos - e na primeira metade das corridas principais. Lowes trabalhou neste aspeto com o seu novo chefe técnico Pere Riba durante os testes de inverno. O espanhol foi responsável pelo recorde de campeão do mundo até ao final da época passada e ficou muito satisfeito com os progressos realizados.

"O nosso tempo de volta no final do teste foi bom, mas concentrámo-nos nos pontos mais fracos do nosso pacote no início e adaptámos a moto às novas regras", explicou o antigo piloto. "Em Jerez e Portimão, concentrámo-nos nos mesmos pontos. Melhorámos a eletrónica e o equilíbrio, em termos de chassis, braço oscilante e algumas outras medidas. E, como sempre, trabalhámos com a Showa. Eu diria que estou muito satisfeito".

Riba elogia o seu pupilo: "Agora temos de ir para as corridas e correr em condições mais quentes. Mas parece que o Alex é muito consistente e linear com os tempos por volta. Ele está a fazer os mesmos tempos na segunda volta que fez na 18ª volta - isso é muito impressionante! Penso que ele "fala" com a mota de forma muito intensa. Ele compreende quando entra um pneu novo, quando o pneu se degrada e o comportamento da mota muda - ele compreende. O Alex tem feito um excelente trabalho, tal como todos na equipa. Agora estamos prontos para ir para a Austrália e continuar a trabalhar lá".

Na segunda e terça-feira antes da abertura da temporada em Phillip Island, de 23 a 25 de fevereiro, terá lugar um último teste na pista australiana, que as equipas utilizarão principalmente para se prepararem para o fim de semana de corrida.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, Terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 s

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder