Sam Lowes (Ducati) admite: "Ainda tenho muito que aprender"

Depois de quatro dias de testes em Jerez e Portimão, Sam Lowes está confiante quanto à sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. No entanto, o piloto da Marc VDS ainda precisa de conhecer melhor a sua Ducati V4R.

Como Campeão do Mundo de Supersport de 2013, Sam Lowes está de regresso ao campeonato do mundo de produção. No entanto, o inglês passou os últimos dez anos no paddock de MotoGP e só pilotou uma Superbike como treino durante os períodos sem competição. Ele pilotou uma Ducati V4R pela primeira vez em Jerez em novembro de 2023, e depois novamente em Jerez e Portimão em janeiro.

No último teste na Europa, o piloto de 33 anos completou 150 voltas, tendo estabelecido o seu melhor tempo de 1:40.280 minutos com um qualificador, mas sem testar o limite. A sua diferença de quase 1,1 segundos (11º lugar) em relação ao melhor tempo de teste estabelecido por Toprak Razgatlioglu (BMW) não deve, portanto, ser sobrestimada.



"Foi um teste muito interessante para nós, uma vez que Portimão é um circuito completamente diferente do de Jerez. Estou satisfeito com o nosso progresso, mas queremos sempre mais", disse Lowes. "No entanto, não há dúvida de que podemos estar satisfeitos com o trabalho que fizemos. Tenho de agradecer à equipa porque trabalharam incrivelmente para tornar o meu processo de aprendizagem tão suave quanto possível."

O irmão gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, não só tem de se familiarizar com a moto num espaço de tempo muito curto, como também tem de se habituar aos pneus Pirelli, que têm um carácter completamente diferente dos pneus de GP.



"Ainda tenho muito a aprender e a compreender melhor a melhor forma de conduzir uma superbike", diz o piloto da Ducati. "Como em todos os testes, encontrámos coisas que foram positivas e também coisas que podemos deixar de lado de momento. Foi um período exaustivo com quatro dias intensos de testes em Jerez e Portimão. Agora estou ansioso por uma pausa e depois vamos concentrar-nos totalmente nos preparativos finais na Austrália, onde vamos competir na categoria Superbike pela primeira vez."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 s

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder