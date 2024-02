Petronas Honda: Mezcla de vieja y nueva CBR1000RR-R

Tarran Mackenzie quería la nueva Honda para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, pero después de unos test discretos, el inglés puede haber cambiado de opinión. Incluso los pilotos oficiales Xavi Vierge e Iker Lecuona se quedaron atrás en los tests invernales y criticaron claramente la Fireblade 2024.

Mackenzie, por su parte, aún no puede hacerse una idea completa del nuevo desarrollo por parte de los ingenieros de Honda: incluso en el último test europeo, el inglés y su compañero Adam Norrodin no tuvieron el nuevo modelo a su disposición. "Nuestra moto es una mezcla de la vieja y la nueva Honda - probablemente hubo retrasos en el transporte. Deberíamos tener una Fireblade 2024 disponible en Phillip Island", explicó Mackenzie, que no salió a pista hasta el segundo día de entrenamientos. "Tuve que rodar primero con un motor nuevo, lo que me llevó media mañana. El día terminó un poco antes tras una caída".

El Campeón del BSB 2021 (con Yamaha) pudo hacerse una idea del nuevo motor con la última electrónica. "Pude dar algunas vueltas por la tarde y probar las piezas de 2024. Así que al menos tenemos algunos datos con los que trabajar", informó el piloto de 28 años. "Hemos resuelto algunos pequeños problemas durante la sesión y creo que algunos de los nuevos componentes electrónicos pueden ayudar de verdad; he podido ver una mejora ahí. Se trata de entender lo que tenemos y cómo podemos utilizarlo".

Mientras que Mackenzie al menos tiene experiencia en Superbike del año pasado (Suzuka, test SBK en Misano), Norrodin tendrá que competir en Australia con sólo unas pocas vueltas sobre la CBR1000RR-R. "Portimão fue mi primer test real", dijo el malayo. "Pero sólo hemos tenido unas pocas horas para poner a punto la moto después de rodar con el motor por la mañana y montar piezas nuevas el día anterior - estamos por detrás de todos los demás. Todo es nuevo para mí y hay muchas cosas que necesito entender. Tendremos piezas nuevas a tiempo para Phillip Island, que espero que me den mejores sensaciones".

El lunes y el martes previos al inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero, tendrá lugar un último test en la pista australiana, que los equipos utilizarán principalmente para preparar el fin de semana de la carrera.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor