Petronas Honda : mélange d'ancienne et de nouvelle CBR1000RR-R

Tarran Mackenzie avait souhaité la nouvelle Honda pour le championnat du monde de Superbike 2024, mais après des tests mitigés, l'Anglais pourrait bien changer d'avis. En effet, même les pilotes d'usine Xavi Vierge et Iker Lecuona ont été à la traîne lors des essais hivernaux et ont clairement critiqué la Fireblade 2024.

Mackenzie, quant à lui, ne peut pas encore se faire une idée complète du nouveau développement des ingénieurs Honda - même lors du dernier test européen, l'Anglais et son coéquipier Adam Norrodin n'ont pas pu disposer du nouveau modèle. "Notre moto est un mélange de l'ancienne et de la nouvelle Honda - il y a probablement eu des retards dans le transport. A Phillip Island, nous devrions disposer d'une Fireblade 2024", a expliqué Mackenzie, qui n'est entré en piste que le deuxième jour des tests. "Et là, j'ai d'abord dû roder un nouveau moteur, ce qui m'a occupé la moitié de la matinée. La journée s'est ensuite terminée un peu plus tôt après une chute".

Le champion BSB 2021 (avec Yamaha) a pu se faire une idée du nouveau moteur avec l'électronique actuelle. "L'après-midi, j'ai pu faire quelques tours et essayer des pièces 2024. Cela nous a tout de même permis d'avoir quelques données avec lesquelles nous pouvons travailler", a rapporté le pilote de 28 ans. "Nous avons résolu quelques petits problèmes durant la séance et je pense que certains des nouveaux composants électroniques peuvent vraiment nous aider ; j'ai pu constater une amélioration à ce niveau. Il s'agit de comprendre ce que nous avons et comment nous pouvons l'utiliser".

Si Mackenzie dispose au moins d'une expérience en Superbike acquise l'an dernier (Suzuka, test SBK à Misano), Norrodin devra se présenter en Australie avec seulement quelques tours sur la CBR1000RR. "Portimão a été mon premier vrai test", a déclaré le Malaisien. "Mais nous n'avons eu que quelques heures pour régler la moto, après le rodage du moteur le matin et le montage de nouvelles pièces la veille - nous sommes en retard sur tout le monde. Tout est nouveau pour moi et il y a beaucoup de choses que je dois comprendre. Nous aurons de nouvelles pièces à temps pour Phillip Island et j'espère qu'elles me donneront de meilleures sensations".

Lundi et mardi, avant l'ouverture de la saison à Phillip Island du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu sur la piste australienne, mais les équipes l'utiliseront principalement pour se préparer au week-end de course.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur