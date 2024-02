Petronas Honda: mix di vecchie e nuove CBR1000RR

Tarran Mackenzie aveva voluto la nuova Honda per il Campionato Mondiale Superbike 2024, ma dopo test poco soddisfacenti, l'inglese potrebbe aver cambiato idea. Anche i piloti ufficiali Xavi Vierge e Iker Lecuona sono rimasti indietro nei test invernali e hanno chiaramente criticato la Fireblade 2024.

Mackenzie, invece, non è ancora in grado di farsi un'idea completa del nuovo sviluppo da parte degli ingegneri Honda - anche all'ultimo test europeo, l'inglese e il suo compagno di squadra Adam Norrodin non avevano a disposizione il nuovo modello. "La nostra moto è un mix tra la vecchia e la nuova Honda - probabilmente ci sono stati dei ritardi nel trasporto. A Phillip Island dovremmo avere a disposizione una Fireblade 2024", ha spiegato Mackenzie, che è sceso in pista solo nel secondo giorno di test. "E ho dovuto prima provare un nuovo motore, il che mi ha portato via metà della mattinata. La giornata si è conclusa un po' prima a causa di una caduta".

Il campione BSB 2021 (con la Yamaha) è riuscito a farsi un'idea del nuovo motore con l'elettronica più recente. "Sono riuscito a fare qualche giro nel pomeriggio e a provare le parti del 2024. Così almeno abbiamo qualche dato su cui lavorare", ha riferito il 28enne. "Abbiamo risolto alcuni piccoli problemi durante la sessione e credo che alcuni dei nuovi componenti elettronici possano davvero aiutare; ho potuto notare un miglioramento. Si tratta di capire cosa abbiamo e come possiamo usarlo".

Mentre Mackenzie ha almeno un'esperienza in Superbike dall'anno scorso (Suzuka, test SBK a Misano), Norrodin dovrà competere in Australia con solo pochi giri in sella alla CBR1000RR. "Portimão è stato il mio primo vero test", ha detto il malese. "Ma abbiamo avuto solo poche ore per mettere a punto la moto dopo il rodaggio del motore al mattino e il montaggio di nuove parti il giorno prima - siamo indietro rispetto a tutti gli altri. Tutto è nuovo per me e ci sono molte cose che devo capire. Avremo nuovi pezzi in tempo per Phillip Island, che spero mi daranno un feeling migliore".

Lunedì e martedì, prima dell'apertura della stagione a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, si svolgerà un ultimo test sulla pista australiana, che i team utilizzeranno principalmente per prepararsi al weekend di gara.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder