Bradley Ray (Yamaha): Hombro bien, déficit de pruebas

Los test invernales de preparación para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 se desarrollaron más o menos sin Bradley Ray. Aunque el inglés participó en el test de postemporada con el equipo Öttl GMT94 los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Jerez, fue principalmente para poner a prueba su forma física: el piloto de Yamaha se había sometido a una operación en el hombro.

El piloto de pelo rizado volvió a subirse a la R1 de Motoxracing por primera vez el lunes en Portimão. "No me he subido a la moto desde noviembre, así que este test era aún más importante. Ha sido un invierno largo y estamos muy por detrás de los demás. Es un poco amargo, pero nos pondremos en marcha", dijo Ray en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Físicamente, me siento en buenas condiciones. Hemos trabajado mucho con la electrónica para estar preparados para Australia con la mejor puesta a punto de base posible."

Los tiempos por vuelta y una buena posición en la tabla de tiempos no estaban en la agenda del piloto de 26 años durante la prueba en el exigente trazado: 19º, a 1,7 segundos. "Hemos tenido algunas actualizaciones, nuestra moto es prácticamente idéntica a las de los otros pilotos de Yamaha, aparte de algunos pequeños detalles", explicó Ray. "Como he dicho, hemos estado trabajando mucho en la electrónica para entenderla mejor, y también es el área en la que podemos progresar más. Phillip Island es un circuito nuevo para mí, así que me vendrán muy bien los dos días extra de pruebas allí. Pero estoy deseando que llegue y también mi primera temporada completa de Superbike".

Como recordatorio, Ray solo estaba inscrito para los eventos europeos en su temporada de novato en 2023. Se perdió el inicio de la temporada en Phillip Island, así como el final en Jerez, que se añadió al calendario tras la cancelación de Argentina.

El lunes y el martes antes del inicio de la temporada en Phillip Island, del 23 al 25 de febrero, tendrá lugar un último test en la pista australiana, que los equipos utilizarán principalmente para preparar el fin de semana de la carrera.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

