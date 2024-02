Une vidéo spectaculaire : Toprak contre une voiture de rallye

Le canyon de Karanlik, communément appelé le "canyon sombre", est l'un des plus profonds au monde et est tristement célèbre dans la communauté des sports motorisés pour ses défis gigantesques. Le canyon mesure environ 25 kilomètres de long, descend à plus d'un kilomètre de profondeur et se rétrécit au fond pour atteindre 10 à 15 mètres de large.

Red Bull a sorti les deux Turcs Toprak Razgatlioglu et Ayhancan Güven de leur zone de confort et les a fait s'affronter en tout-terrain. Tous deux roulent normalement sur circuit, Toprak en championnat du monde de Superbike pour l'équipe d'usine BMW et Güven en DTM.

"Rouler dans un canyon est très différent de la conduite sur circuit", a déclaré Razgatlioglu en souriant. "Ma moto était trop lourde pour faire des arrêts avec. Et ce n'était pas non plus facile de rouler sur ce terrain. Mais c'était une expérience passionnante pour moi".



Les images spectaculaires sont à voir dans cette vidéo.