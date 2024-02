Video spettacolare: Toprak contro un'auto da rally

Il canyon di Karanlik, noto come "Dark Canyon", è uno dei più profondi al mondo ed è noto nella comunità degli sport motoristici per le sue enormi sfide. Il canyon è lungo circa 25 chilometri, ha una profondità di oltre un chilometro e si restringe a una larghezza di 10-15 metri sul fondo.

Red Bull ha portato i due turchi Toprak Razgatlioglu e Ayhancan Güven fuori dalla loro zona di comfort e li ha messi l'uno contro l'altro in fuoristrada. Entrambi sono normalmente impegnati nel circuito, Toprak nel Campionato mondiale Superbike per il team BMW Works e Güven nel DTM.

"Guidare in un canyon è molto diverso dal guidare in circuito", ha sorriso Razgatlioglu. "La mia moto era troppo pesante per fare le soste. E non era nemmeno facile guidare su questo terreno. Ma è stata un'esperienza emozionante per me".



Potete vedere le spettacolari riprese in questo video.