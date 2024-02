Vídeo espetacular: Toprak contra um carro de rali

O patrocinador Red Bull presenteia-nos regularmente com vídeos divertidos, de cortar a respiração e espectaculares. Desta vez, a estrela da superbike Toprak Razgatlioglu competiu contra o piloto do DTM Ayhancan Güven - no "Dark Canyon".

O Karanlik Canyon, popularmente conhecido como o "Dark Canyon", é um dos mais profundos do mundo e é famoso na comunidade dos desportos motorizados pelos seus enormes desafios. O desfiladeiro tem cerca de 25 quilómetros de comprimento, desce mais de um quilómetro de profundidade e estreita-se para uma largura de 10 a 15 metros no fundo.

A Red Bull tirou os dois turcos Toprak Razgatlioglu e Ayhancan Güven da sua zona de conforto e colocou-os a competir em todo-o-terreno. Ambos estão normalmente no circuito, Toprak no Campeonato do Mundo de Superbike para a equipa de trabalho da BMW e Güven no DTM.

"Andar num desfiladeiro é muito diferente de andar no circuito", sorriu Razgatlioglu. "A minha mota era demasiado pesada para fazer paragens. E também não foi fácil conduzir neste terreno. Mas foi uma experiência emocionante para mim."



Pode ver as imagens espectaculares neste vídeo.