Idée de BMW : plus de pression d'appui grâce à des canaux d'air

Nous n'avons qu'un dessin de brevet qui montre, sous forme de croquis, une moto carénée vue de dessous. Dans la partie arrière du carénage, il y a deux ouvertures de chaque côté. Celles-ci débouchent sur deux canaux qui se croisent et qui mènent chacun au flanc opposé du carénage, où ils débouchent à l'air libre. L'air passe donc d'un flanc de l'habillage à l'autre.

Pourquoi cela ? Il ne peut pas s'agir d'exercer une pression à l'avant pour contrer la montée de la roue avant lors de l'accélération. Pas plus que de refroidissement, puisque les canaux se trouvent derrière le moteur. En ligne droite, il y a tout au plus une résistance à l'air accrue par les ouvertures d'admission, tous les autres effets des flux d'air à la même vitesse s'annulent mutuellement.

Notre tentative d'explication : En position très inclinée, un canal se forme entre la chaussée et le carénage, dans lequel le flux d'air est accéléré. Comme l'air circule plus rapidement sur la face inférieure du carénage que sur la face supérieure, il en résulte une force qui diminue la pression de contact des pneus et donc la vitesse en virage.

Si l'on fait passer de l'air de la face inférieure à la face supérieure du carénage par un canal, il se crée une légère dépression, la moto est pressée contre le sol et il est possible d'atteindre des vitesses plus élevées dans les virages grâce à une meilleure adhérence des pneus. Grâce à un canal qui se rétrécit et à une ouverture de sortie en forme de buse, le flux d'air dans le canal peut être accéléré et le débit d'air augmenté.

Mais il y a aussi l'effet inverse grâce à un deuxième canal allant du haut du carénage vers l'autre côté. Mais ce canal est moins efficace parce que l'air circule plus lentement sur la partie supérieure du carénage et que l'effet Ram-Air est plus faible au niveau de l'ouverture d'aspiration, car l'air peut pour ainsi dire mieux s'échapper, puisqu'il n'y a pas de voie de circulation.

Sur une machine MotoGP, BMW pourrait installer ces canaux sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit, mais on sait que BMW se concentre sur le championnat du monde Superbike. Sur ces machines de course, seules des solutions techniques que l'on trouve également sur les motos de série peuvent être montées - à des exceptions réglementées.

Avec ce brevet, BMW suit la même voie qu'Aprilia, qui a fait breveter plusieurs solutions afin qu'elles ne puissent pas être utilisées par la concurrence sur les motos de série et donc sur les superbikes de course. Prétendre que BMW va intégrer de tels canaux dans le prochain millésime de la M1000RR ne serait que pure spéculation. Ce ne serait pas la première fois qu'un constructeur fait breveter une idée et l'abandonne par la suite.