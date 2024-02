Idea BMW: più deportanza attraverso i condotti d'aria

Il disegno del brevetto per la superbike BMW è rudimentale, l'idea gira: In posizione inclinata, i canali sono destinati a guidare l'aria che scorre dalla parte inferiore della carenatura verso la parte superiore, generando così deportanza.

Abbiamo solo un disegno del brevetto, che mostra uno schizzo di una moto con una carenatura dal basso. Ci sono due aperture su ciascun lato della parte posteriore della carenatura. Queste aperture conducono a due condotti che si intersecano e che portano al lato opposto della carenatura e all'esterno. L'aria viene quindi incanalata da un lato all'altro del rivestimento.

Perché? Non può essere per la deportanza anteriore, per contrastare l'innalzamento della ruota anteriore in accelerazione. E non si tratta nemmeno di raffreddamento, dato che i condotti si trovano dietro il motore. Quando si viaggia in linea retta, le aperture di aspirazione causano al massimo una maggiore resistenza dell'aria; tutti gli altri effetti dei flussi d'aria alla stessa velocità si annullano.

Il nostro tentativo di spiegazione: Quando la moto è fortemente inclinata, tra la superficie stradale e la carenatura si forma un canale in cui il flusso d'aria viene accelerato. Poiché l'aria scorre più velocemente sul lato inferiore della carenatura rispetto a quello superiore, si crea una forza che riduce la pressione di contatto degli pneumatici e quindi la velocità in curva.

Se ora l'aria viene convogliata dalla parte inferiore attraverso un canale verso la parte superiore della carenatura, si crea una leggera pressione negativa, la moto viene premuta al suolo e sono possibili velocità di curva più elevate grazie alla migliore aderenza dei pneumatici. Un canale più stretto e un'apertura di uscita a forma di ugello possono accelerare il flusso d'aria nel canale e aumentare la portata d'aria.

Ma c'è anche l'effetto opposto del secondo condotto che va dalla parte superiore della carenatura all'altro lato. Tuttavia, questo condotto funziona in modo meno efficiente perché l'aria scorre più lentamente nella parte superiore della carenatura e l'effetto ram air all'apertura di aspirazione è minore perché l'aria può fuoriuscire più facilmente in assenza di superficie stradale.

BMW potrebbe installare questi condotti su una moto della MotoGP senza dover chiedere il permesso a nessuno, ma BMW si concentra sul Campionato Mondiale Superbike. Salvo eccezioni regolamentate, solo le soluzioni tecniche che si trovano anche sulle moto di serie possono essere installate su queste macchine da corsa.

Con il brevetto, BMW segue la stessa strada di Aprilia, dove diverse soluzioni sono state brevettate in modo che non potessero essere utilizzate dalla concorrenza per le moto di serie e quindi per le superbike da competizione. Sarebbe una pura speculazione affermare che BMW installerà tali condotti nel prossimo model year della M1000RR. Non sarebbe la prima volta che un costruttore fa brevettare un'idea e poi la abbandona di nuovo.