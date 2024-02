Ideia da BMW: mais força descendente através de condutas de ar

Dispomos apenas de um desenho de patente, que mostra um esboço de uma mota com uma carenagem vista de baixo. Existem duas aberturas de cada lado da parte traseira da carenagem. Estas aberturas conduzem a duas condutas que se intersectam e que conduzem ao lado oposto da carenagem e ao ar livre. Assim, o ar é canalizado de um lado para o outro do revestimento.

Porquê? Não pode ser para obter força descendente na frente para contrariar a subida da roda dianteira durante a aceleração. Também não se trata de arrefecimento, uma vez que as condutas estão localizadas atrás do motor. Quando se viaja em linha reta, as aberturas de admissão causam, na melhor das hipóteses, um aumento da resistência do ar; todos os outros efeitos dos fluxos de ar à mesma velocidade anulam-se mutuamente.

A nossa tentativa de explicação: Quando a moto está muito inclinada, forma-se um canal entre a superfície da estrada e a carenagem, no qual o fluxo de ar é acelerado. Como o ar flui mais rapidamente na parte inferior da carenagem do que na parte superior, é criada uma força que reduz a pressão de contacto dos pneus e, consequentemente, a velocidade em curva.

Se o ar for agora alimentado a partir da parte inferior através de um canal para a parte superior da carenagem, é criada uma ligeira pressão negativa, a mota é pressionada contra o solo e são possíveis velocidades de curva mais elevadas devido a uma melhor aderência dos pneus. Uma conduta estreita e uma abertura de saída em forma de bocal podem acelerar o fluxo de ar na conduta e aumentar o caudal de ar.

Mas existe também o efeito contrário da segunda conduta que vai do topo da carenagem para o outro lado. No entanto, esta conduta funciona de forma menos eficiente porque o ar flui mais lentamente na parte superior da carenagem e o efeito de ar de ram na abertura de admissão também é menor porque o ar pode escapar mais facilmente, uma vez que não há superfície de estrada.

A BMW poderia instalar estas condutas numa máquina de MotoGP sem ter de pedir autorização a ninguém, mas a BMW está a concentrar-se no Campeonato do Mundo de Superbike. Com excepções regulamentadas, apenas as soluções técnicas que também podem ser encontradas nas motos de produção podem ser instaladas nestas máquinas de corrida.

Com a patente, a BMW está a seguir o mesmo caminho que a Aprilia, onde várias soluções foram patenteadas para que não pudessem ser utilizadas pela concorrência em motos de produção e, consequentemente, em superbikes de competição. Seria pura especulação afirmar que a BMW iria instalar tais condutas no próximo ano modelo da M1000RR. Não seria a primeira vez que um fabricante patenteia uma ideia e, mais tarde, a abandona novamente.