Campionato mondiale SBK: i costruttori sono costretti a risparmiare carburante

A partire dal 2025, le moto del Campionato mondiale Superbike saranno bilanciate solo in misura limitata attraverso il regime massimo consentito del motore, ma piuttosto attraverso la portata del carburante. Due modifiche alle regole entreranno in vigore già nel 2024.

Le moto del Campionato Mondiale Superbike diventeranno più lente e più efficienti dal punto di vista dei consumi. Il direttore esecutivo della SBK, Gregorio Lavilla, vede queste misure come un'opportunità per garantire il campionato a lungo termine.



Nell'ambito dei nuovi regolamenti tecnici a partire dal 2024, sono state decise anche misure che avranno un impatto sullo sviluppo dei motori dei costruttori e sulla percezione esterna del Campionato Mondiale Superbike.

Come primo passo, la capacità del serbatoio è stata ridotta da 24 a 21 litri, costringendo i costruttori ad aumentare l'efficienza dei loro motori a combustione. Dal 2025, la FIM avrà anche la possibilità di bilanciare le prestazioni delle moto attraverso la portata di carburante consentita. Già l'anno scorso alcune moto sono state dotate del sensore necessario in via sperimentale; nel 2024, almeno due moto per ogni costruttore dovranno esserne dotate per poter raccogliere molti dati significativi. Questi dati costituiranno poi la base per il nuovo strumento di bilanciamento della portata massima a partire dal 2025.

Lavilla non solo vede nel controllo della portata del carburante una possibilità di bilanciamento, che sarà molto più fine e facile da gestire rispetto a quello attuale tramite il regime massimo del motore, ma è anche felice di accettare gli effetti collaterali positivi per il campionato.

La parola d'ordine ESG viene fuori in questo contesto; le tre lettere stanno per "Environmental Social Governance". Si tratta quindi di sostenibilità.

"Il motorsport e la società si stanno sviluppando in una direzione in cui ci si preoccupa maggiormente dell'ESG", afferma Lavilla. "Quale modo migliore se non quello di lanciare ai costruttori questa sfida, in modo che possano lavorarci su? Se possono usare tutto il carburante che vogliono, non c'è alcuna sfida. Voglio dare ai produttori un motivo per continuare a investire nel nostro campionato. Perché forse un costruttore non è interessato solo a essere veloce, ma vuole anche sviluppare macchine più efficienti".

Gli aggiustamenti dei giri massimi per costruttore hanno portato negli ultimi anni a infinite discussioni sull'equità e la ragionevolezza e hanno portato all'assurda situazione in cui il modello di serie della Ducati Panigale V4R girava a 900 giri al minuto in più rispetto alla versione da gara della SBK. I regimi massimi sono stati adeguati per il 2024, con Ducati e Kawasaki che hanno ricevuto 500 giri in più.

Con la riduzione delle quantità di carburante, i costruttori devono valutare da soli il regime di rotazione dei loro motori durante le gare.



"Se qualcuno dovrà ridurre i giri per arrivare a fine gara, non sarà il regolamento a stabilirlo", ha dichiarato Lavilla a SPEEDWEEK.com. "Sarà il costruttore a decidere la propria strategia. Se limitiamo il consumo di carburante, ovviamente anche le prestazioni saranno ridotte. In questo modo garantiamo una maggiore sicurezza, perché le aree di deflusso dei circuiti non possono essere estese a 400 metri. Tutte queste cose hanno uno scopo positivo: questo è il messaggio più efficace che possiamo inviare. Stiamo dicendo che abbiamo a cuore l'ambiente e le emissioni, anche se una moto produce solo quantità minime di sostanze inquinanti. Abbiamo chiesto ai produttori di investire in questi settori".

A partire da questa stagione, nel campionato mondiale Superbike sarà obbligatoria la benzina E40, ovvero un carburante prodotto al 40% con materie prime rinnovabili. A medio termine sarà introdotta la benzina E100, che da oltre 100 anni viene utilizzata come carburante sotto forma di metanolo (alcol puro) nelle gare su pista.