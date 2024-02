Campeonato do Mundo de SBK: Fabricantes são forçados a poupar combustível

A partir de 2025, as motos do Campeonato do Mundo de Superbike só serão equilibradas de forma limitada através da velocidade máxima permitida do motor, mas sim através do caudal de combustível. Duas alterações às regras entrarão em vigor já em 2024.

As máquinas do Campeonato do Mundo de Superbike vão tornar-se mais lentas e mais eficientes em termos de consumo de combustível. O Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, vê estas medidas como uma oportunidade para assegurar o campeonato a longo prazo.



Como parte dos novos regulamentos técnicos a partir de 2024, foram também decididas medidas que terão um impacto no desenvolvimento dos motores dos fabricantes e na perceção externa do Campeonato do Mundo de Superbike.

Numa primeira fase, a capacidade do depósito foi reduzida de 24 para 21 litros, obrigando os construtores a aumentar a eficiência dos seus motores de combustão. A partir de 2025, a FIM terá também a possibilidade de equilibrar o desempenho das motos através do caudal de combustível permitido. No ano passado, algumas motas já estavam equipadas com o sensor necessário, a título experimental; em 2024, pelo menos duas motas por fabricante terão de estar equipadas com ele, de modo a recolher muitos dados significativos. Estes dados constituirão então a base do novo instrumento de equilíbrio para o caudal máximo a partir de 2025.

Lavilla não só vê o controlo do fluxo de combustível como uma possibilidade de equilíbrio, que será muito mais fino e fácil de manusear do que o atual através da velocidade máxima do motor, como também aceita de bom grado os efeitos secundários positivos para o campeonato.

A palavra de ordem ESG surge neste contexto; as três letras significam "Environmental Social Governance". Portanto, é tudo uma questão de sustentabilidade.

"O desporto automóvel e a sociedade estão a evoluir numa direção em que nos preocupamos mais com a ESG", diz Lavilla. "Que melhor forma de o fazer do que lançar este desafio aos fabricantes para que possam trabalhar nesse sentido? Se puderem utilizar todo o combustível que quiserem, então não há desafio. Quero dar aos fabricantes razões para continuarem a investir no nosso campeonato. Porque se calhar um construtor não está apenas interessado em ser rápido, mas também quer desenvolver máquinas mais eficientes".

Os ajustamentos das rotações máximas por fabricante deram origem a discussões intermináveis sobre justiça e razoabilidade nos últimos anos e resultaram na situação absurda de o modelo de produção da Ducati Panigale V4R estar a rodar 900 rpm acima do permitido para a versão de corrida SBK. As rotações máximas foram ajustadas para 2024, com a Ducati e a Kawasaki a receberem 500 rpm adicionais.

Com quantidades de combustível reduzidas, os fabricantes têm de julgar por si próprios até que ponto permitem que os seus motores acelerem nas corridas.



"Se alguém tiver que reduzir as rotações para chegar ao final da corrida, não serão as regras que ditarão isso", disse Lavilla ao SPEEDWEEK.com. "Será o fabricante a decidir a sua estratégia. Se limitarmos o consumo de combustível, é claro que o desempenho também será reduzido. Desta forma, garantimos uma maior segurança, porque as áreas de saída das pistas não podem ser alargadas para 400 metros. Todas estas coisas têm um objetivo positivo - essa é a mensagem mais eficaz que podemos enviar. Estamos a dizer que nos preocupamos com o ambiente e com as emissões, mesmo que uma moto só produza quantidades muito pequenas de poluentes. Pedimos aos fabricantes que invistam nestas áreas".

A partir desta época, a gasolina E40 será obrigatória no Campeonato do Mundo de Superbike, ou seja, o combustível que é feito a partir de 40% de matérias-primas renováveis. A médio prazo, será introduzido o E100, que tem sido utilizado como combustível sob a forma de metanol (álcool puro) nas corridas de pista há mais de 100 anos.