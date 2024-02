Sensation : le chinois CFMOTO se lance dans le championnat du monde SBK

Après Kove et QJ Motor, un troisième constructeur de motos chinois, CFMOTO, a décidé de rejoindre le paddock du SBK. Il sera le premier à s'engager dans la catégorie la plus élevée, le Superbike.

En 2022, le nom de CFMOTO a fait son entrée dans le paddock du MotoGP. Le constructeur chinois, qui détient deux pour cent des parts de Pierer Mobility AG, cherche à se faire un nom auprès de la clientèle européenne en s'engageant davantage dans le sport automobile.

Pour cette saison, CFMOTO a trouvé un nouveau partenaire avec l'équipe espagnole Aspar et participera non seulement au championnat du monde Moto3, mais aussi à celui de Moto2.



Les Chinois prévoient maintenant de frapper un nouveau coup : l'entrée dans le championnat du monde Superbike !

En juin 2022, CFMOTO a déjà déposé un brevet pour un moteur V4 de 1000 cm3. Les dessins techniques permettent de constater qu'il s'agit d'un moteur moderne à faible course, conçu pour atteindre une puissance de pointe. Les documents font état de plus de 200 CV.

L'année dernière, le constructeur chinois Kove a fait son entrée dans le championnat du monde Supersport-300. Cette année, QJ Motor sera pour la première fois présent dans la catégorie de cylindrée moyenne Supersport à partir du coup d'envoi européen fin mars à Barcelone. Dans les deux prochaines années, CFMOTO s'y ajoutera avec une équipe d'usine dans le championnat du monde Superbike. Être la première marque chinoise à s'engager dans la catégorie supérieure est un projet prestigieux pour CFMOTO.

Depuis juillet 2023, une vidéo d'un prototype de Superbike de CFMOTO en mouvement circule sur Internet, avec l'usine en arrière-plan. Quelques semaines avant l'apparition de la vidéo, une délégation de CFMOTO s'est rendue à l'événement SBK de Misano et a rencontré les responsables du promoteur Dorna. Deux semaines plus tard, les Chinois ont eu d'autres discussions pour l'entrée en SBK pendant le GP d'Allemagne au Sachsenring.

Les recherches menées par SPEEDWEEK.com ont révélé que le prototype du modèle de série devrait être prêt pour l'été 2024. CFMOTO cherche actuellement un partenaire de développement pour l'aider à construire une moto compétitive pour le championnat du monde de Superbike - les premiers contacts ont été pris. Si cela ne peut commencer qu'à l'été ou à l'automne 2024, l'entrée dans le championnat du monde en 2025 semble très ambitieuse et 2026 nettement plus réaliste.

Comme il n'est pas possible de vendre des quantités énormes dans ce segment, les Chinois visent une machine orientée vers la compétition, comme Ducati avec la Panigale V4R, BMW avec la M1000RR ou Honda avec la CBR1000RR-R.

Auparavant, un constructeur devait construire jusqu'à 3000 motos pour obtenir une homologation, mais depuis quelques années, il n'en construit plus que 500.

"Nous n'avons pas de solution miracle pour le nombre d'homologations", a expliqué un ancien employé de la FIM. "Aujourd'hui, le nombre est faible, mais un constructeur doit toujours construire une bonne quantité de motos pour être autorisé à les homologuer. En ce qui concerne l'homologation elle-même, ils agissent aussi de manière très différente. Certains sont capables de prendre une décision en mai et d'homologuer une nouvelle machine en janvier suivant. D'autres planifient toujours deux ans à l'avance".

Fondée en 1989, la société Zhejian Chunfeng Power Co Ltd de Hangzhou, plus connue sous son nom de marque CFMOTO, s'occupe du développement, de la fabrication, de la commercialisation et de la livraison de motos, de véhicules tout-terrain et d'e-mobilité, distribués par plus de 3000 concessionnaires dans le monde.

La dernière fois qu'un nouveau constructeur a fait son entrée dans le championnat du monde de Superbike, c'était en 2019, lorsque BMW et Honda y ont fait leur entrée avec une équipe d'usine.