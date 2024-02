Sensazione: la cinese CFMOTO entra nel Campionato del Mondo SBK

Il nome CFMOTO è entrato nel paddock della MotoGP nel 2022. Il costruttore cinese, che detiene una partecipazione del 2% in Pierer Mobility AG, sta cercando di farsi un nome tra i clienti europei aumentando il suo coinvolgimento nel motorsport.

Per questa stagione CFMOTO ha trovato un nuovo partner nel team spagnolo Aspar e parteciperà non solo alla Moto3, ma anche al campionato mondiale Moto2.



Ora i cinesi stanno pianificando il loro prossimo colpo: entrare nel Campionato Mondiale Superbike!

CFMOTO ha richiesto un brevetto per un motore V4 da 1000 cc già nel giugno 2022. I disegni tecnici dimostrano che si tratta di un moderno motore a corsa corta progettato per raggiungere le massime prestazioni. I documenti parlano di oltre 200 CV.

L'anno scorso, il costruttore cinese Kove ha partecipato al campionato mondiale Supersport 300; quest'anno, QJ Motor sarà impegnato per la prima volta nella classe Supersport di media cilindrata a partire dall'apertura europea di fine marzo a Barcellona. Nei prossimi due anni, CFMOTO si unirà a loro con un team ufficiale nel campionato mondiale Superbike. Essere il primo marchio cinese a competere nella classe più alta è un progetto di prestigio per CFMOTO.

Dal luglio 2023 circola su Internet un video di un prototipo di superbike CFMOTO in azione, con la fabbrica visibile sullo sfondo. Poche settimane prima della comparsa del video, una delegazione di CFMOTO ha visitato l'evento SBK di Misano e ha incontrato i responsabili del promotore Dorna. Due settimane dopo, durante il GP di Germania al Sachsenring, i cinesi hanno avuto ulteriori colloqui per entrare in SBK.

Una ricerca di SPEEDWEEK.com ha rivelato che il prototipo del modello di produzione sarà completato entro l'estate del 2024. CFMOTO è attualmente alla ricerca di un partner di sviluppo che la aiuti a costruire una moto competitiva nel campionato mondiale Superbike - i primi contatti sono stati avviati. Se il progetto potrà iniziare solo nell'estate o nell'autunno del 2024, l'ingresso nel Campionato del Mondo nel 2025 sembra molto ambizioso e il 2026 molto più realistico.

Poiché in questo segmento non è possibile ottenere grandi volumi di vendita, i cinesi puntano su una moto orientata alle corse, come la Ducati con la Panigale V4R, la BMW con la M1000RR o la Honda con la CBR1000RR.

In passato, un costruttore doveva costruire fino a 3.000 moto per l'omologazione, ma da qualche anno a questa parte sono solo 500.

"Non abbiamo una soluzione brevettuale per il numero di omologazioni", ha spiegato un ex dipendente della FIM. "Oggi il numero è basso, ma un costruttore deve comunque costruire un numero decente di moto per poterle omologare. Anche per quanto riguarda l'omologazione in sé, i produttori agiscono in modo molto diverso. Alcuni riescono a prendere una decisione a maggio e a far omologare una nuova moto nel gennaio successivo. Altri pianificano sempre con due anni di anticipo".

Fondata nel 1989, la Zhejian Chunfeng Power Co Ltd di Hangzhou, meglio conosciuta con il marchio CFMOTO, si occupa dello sviluppo, della produzione, della commercializzazione e della fornitura di moto, fuoristrada e veicoli elettrici, venduti attraverso oltre 3.000 concessionari in tutto il mondo.

L'ultima volta che un nuovo produttore è entrato nel Campionato mondiale Superbike è stato nel 2019, quando BMW e Honda hanno partecipato con un team di lavoro.