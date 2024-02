Sensação: CFMOTO da China entra no Campeonato do Mundo de SBK

O nome CFMOTO entrou no paddock do MotoGP em 2022. O fabricante chinês, que detém uma participação de dois por cento na Pierer Mobility AG, está a esforçar-se por se tornar conhecido entre os clientes europeus, aumentando o seu envolvimento no desporto motorizado.

A CFMOTO encontrou um novo parceiro para esta época na equipa espanhola Aspar e vai competir não só na Moto3, mas também no Campeonato do Mundo de Moto2.



Agora, os chineses estão a planear o seu próximo golpe: entrar no Campeonato do Mundo de Superbike!

A CFMOTO solicitou uma patente para um motor V4 de 1000 cc em junho de 2022. Os desenhos técnicos mostram que se trata de um motor moderno, de curso curto, concebido para atingir um desempenho de topo. Os documentos falam de mais de 200 cv.

No ano passado, o construtor chinês Kove entrou no Campeonato do Mundo de Supersport 300; este ano, a QJ Motor estará envolvida na classe de Supersport de média cilindrada pela primeira vez a partir da abertura europeia no final de março em Barcelona. Nos próximos dois anos, a CFMOTO vai juntar-se a eles com uma equipa de trabalho no Campeonato do Mundo de Superbike. Ser a primeira marca chinesa a competir na classe mais alta é um projeto de prestígio para a CFMOTO.

Um vídeo de um protótipo de superbike CFMOTO em ação circula na Internet desde julho de 2023, com a fábrica visível em segundo plano. Algumas semanas antes do aparecimento do vídeo, uma delegação da CFMOTO visitou o evento SBK em Misano e reuniu-se com os responsáveis do promotor Dorna. Duas semanas mais tarde, durante o GP da Alemanha em Sachsenring, os chineses mantiveram novas conversações sobre a entrada na SBK.

Uma pesquisa efectuada pelo SPEEDWEEK.com revelou que o protótipo do modelo de produção deverá estar concluído no verão de 2024. A CFMOTO está atualmente à procura de um parceiro de desenvolvimento para a ajudar a construir uma moto competitiva no Campeonato do Mundo de Superbike - foram feitos os primeiros contactos. Se isto só puder começar no verão ou no outono de 2024, a entrada no Campeonato do Mundo em 2025 parece muito ambiciosa e 2026 muito mais realista.

Como não são possíveis grandes volumes de vendas neste segmento, os chineses estão a apontar para uma máquina orientada para as corridas, como a Ducati com a Panigale V4R, a BMW com a M1000RR ou a Honda com a CBR1000RR-R.

No passado, um fabricante tinha de construir até 3000 motas para homologação, mas desde há alguns anos que são apenas 500.

"Não temos uma solução patenteada para o número de homologações", explicou um antigo funcionário da FIM. "Atualmente, o número é baixo, mas um fabricante ainda tem de construir um número razoável de motos para poder homologá-las. No que diz respeito à homologação propriamente dita, também actuam de forma muito diferente. Alguns conseguem tomar uma decisão em maio e homologar uma nova moto em janeiro seguinte. Outros planeiam sempre com dois anos de antecedência".

Fundada em 1989, a Zhejian Chunfeng Power Co Ltd de Hangzhou, mais conhecida pela sua marca CFMOTO, está envolvida no desenvolvimento, fabrico, marketing e fornecimento de motos, veículos todo-o-terreno e e-mobilidade, que são vendidos através de mais de 3.000 concessionários em todo o mundo.

A última vez que um novo fabricante entrou no Campeonato do Mundo de Superbike foi em 2019, quando a BMW e a Honda entraram com uma equipa de trabalho.