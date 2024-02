Très jaune : voici à quoi ressemble la Ducati V4R d'Andrea Iannone

Lors des essais hivernaux, la Ducati Go-Eleven était peinte en argent et en noir, avec des touches de jaune. L'équipe italienne a maintenant présenté le design définitif pour le championnat du monde Superbike 2024, avec lequel le revenant Andrea Iannone apportera une touche de couleur sur la grille de départ. La touche de couleur jaune ressemble étrangement à la teinte que l'équipe d'usine a utilisée à plusieurs reprises lors d'occasions particulières, par exemple lors de la course à domicile à Misano en 2023.

Pour les premières photos, Iannone portait un casque avec une inscription évocatrice, en référence à sa suspension de quatre ans pour dopage. Le pilote de 34 ans sait que son retour dans la deuxième plus grande série de motos sur circuit ne va pas de soi.

"Pouvoir revenir sur la grille de départ après une si longue période est déjà un succès pour moi", a déclaré Iannone. "Je remercie Ducati en la personne de Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti et toute l'équipe Go Eleven, Gianni Ramello et Denis Sacchetti pour leur confiance. J'adresse également des remerciements particuliers à la famille Superbike. Et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien au cours de ces longues et difficiles années. C'est un grand sentiment de recommencer".

Après sa longue absence au niveau du championnat du monde, l'Italien est un nouveau venu difficile à évaluer dans le championnat du monde Superbike. Lors des deux tests effectués jusqu'à présent à Jerez, l'Italien a fait preuve de performances étonnantes et s'est hissé d'emblée au niveau des pilotes établis. En revanche, il a connu des problèmes dernièrement lors du test de Portimão, où il s'est classé 16e et a accusé un retard de près de 1,5 seconde.