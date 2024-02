Molto gialla: ecco come appare la Ducati V4R di Andrea Iannone

Il design della Ducati V4R di Andrea Iannone per il Campionato Mondiale Superbike 2024 è sorprendente. L'italiano torna in pista con il Team Go Eleven dopo quattro anni di stop.

Durante i test invernali, il Go-Eleven Ducati è stato dipinto in argento e nero con accenti gialli. Il team italiano ha ora presentato il design definitivo per il Campionato Mondiale Superbike 2024, con il quale il rientrante Andrea Iannone darà un tocco di colore sulla griglia di partenza. Il giallo è sospettosamente simile al colore che il team Works ha utilizzato in diverse occasioni speciali, ad esempio nella gara di casa a Misano nel 2023.

Per le prime foto, Iannone ha indossato un casco con una scritta significativa che allude ai quattro anni di divieto di doping. Il 34enne sa che il suo ritorno nella seconda serie di gare motociclistiche più importante del circuito non è scontato.

"Riuscire a tornare sulla griglia di partenza dopo così tanto tempo è già un successo per me", ha detto Iannone. "Ringrazio la Ducati nella persona di Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven, Gianni Ramello e Denis Sacchetti per la loro fiducia. Un ringraziamento speciale va anche alla famiglia Superbike. E vorrei ringraziare tutti per il loro sostegno in questi lunghi e difficili anni. È una bella sensazione ricominciare".

Dopo la sua lunga assenza a livello di campionato mondiale, l'italiano è una novità difficile da valutare nel campionato mondiale Superbike. Nei due test di Jerez finora disputati, l'italiano ha mostrato prestazioni sorprendenti e ha guidato allo stesso livello dei piloti affermati fin da subito. Tuttavia, di recente ha avuto problemi nei test di Portimão, dove ha accusato un ritardo di quasi 1,5 secondi, classificandosi al 16° posto.