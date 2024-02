Muito amarelo: Este é o aspeto da Ducati V4R de Andrea Iannone

O design da Ducati V4R de Andrea Iannone para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é impressionante. O italiano está de regresso às pistas de corrida com a equipa Go Eleven depois de uma paragem de quatro anos.

Durante os testes de inverno, a Go-Eleven Ducati foi pintada em prateado e preto com detalhes em amarelo. A equipa italiana apresentou agora o design final para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, com o qual o regressado Andrea Iannone vai dar um toque de cor na grelha de partida. O amarelo é muito semelhante à cor que a equipa de trabalho usou em várias ocasiões especiais, por exemplo, na corrida em casa em Misano em 2023.

Para as primeiras fotografias, Iannone usou um capacete com letras significativas alusivas à sua proibição de doping de quatro anos. O piloto de 34 anos sabe que o seu regresso à segunda maior série de corridas de motos do circuito não é uma questão de rotina.

"Ser capaz de voltar à grelha de partida depois de tanto tempo já é um sucesso para mim", disse Iannone. "Gostaria de agradecer à Ducati na pessoa de Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti e toda a equipa Go Eleven, Gianni Ramello e Denis Sacchetti pela sua confiança. Os meus agradecimentos especiais vão também para a família Superbike. E gostaria de agradecer a toda a gente pelo seu apoio durante estes longos e difíceis anos. É uma óptima sensação começar de novo."

Após a sua longa ausência no campeonato do mundo, o italiano é um recém-chegado difícil de avaliar no Campeonato do Mundo de Superbike. Nos dois testes realizados em Jerez até agora, o italiano mostrou desempenhos fantásticos e andou ao mesmo nível que os pilotos estabelecidos desde o início. No entanto, recentemente teve problemas no teste de Portimão, onde ficou quase 1,5 segundos atrás, em 16º lugar.