Andrea Iannone (Ducati): "Habrá días difíciles"

Andrea Iannone difícilmente podría haber deseado mejores oportunidades para su regreso al nivel mundialista tras cuatro años de ausencia que con el equipo Go Eleven Ducati Superbike. Valoración del ex piloto de MotoGP.

Go Eleven

Andrea Iannone fue sancionado inicialmente con un año y medio de suspensión por tomar drostanolona, un esteroide anabolizante, pero tras un recurso infructuoso la sanción se amplió a cuatro años. El italiano puede volver a participar en carreras desde el 16 de diciembre. Incluso antes de eso, el 19 de octubre, el piloto de 34 años firmó para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 como sucesor de Philipp Öttl en el Ducati Team Go Eleven.

Como ex piloto de MotoGP, Iannone es sin duda el recién llegado más destacado de este año, en parte debido a algunas de sus escapadas y apariciones como famoso. Durante los test invernales, el ganador de Spielberg en 2016 demostró que no es un veterano en lo que a pilotaje se refiere.

No son pocos los que esperan que el novato se convierta en un aspirante habitual entre los cinco primeros tras unas cuantas carreras. "Los test fueron un buen comienzo. No sabemos qué esperar. Lo importante es que trabajemos a conciencia", dijo Iannone con cautela. "Personalmente, no tengo grandes expectativas. Viviremos momentos realmente difíciles, pero también la oportunidad de tener momentos realmente buenos."

Iannone dispondrá de lo último en equipamiento en el equipo Go Eleven, que logró una victoria y tres podios con Michael Rinaldi en 2020. Öttl ha logrado resultados regulares entre los 10 primeros en los dos últimos años y su mejor resultado fue un quinto puesto en Australia 2023. "Creo que el objetivo es ambicioso, porque estamos aquí para lograr buenos resultados", admitió Iannone. "Pero aún estamos al principio y necesitamos tiempo para llegar a lo más alto. En cualquier caso, hemos empezado con todas nuestras fuerzas".